Rottlebens Kindergarten heißt jetzt „Barbarossastrolche“

Rottleben. Im Rahmen des Sommerfestes wird das neue Namensschild über dem Eingang feierlich enthüllt.

„Halli, hallo, halli, hallo, wir Barbarossastrolche wir sind froh…“, so lautet der Refrain, gesungen nach der Melodie eines Kinderliedes, der eigens für das Sommerfest im Rottlebener Kindergarten etwas umgeschrieben wurde. Das Fest am Freitag stand unter ganz besonderen Vorzeichen, denn die Einrichtung hat einen neuen Namen bekommen. Statt „Kinderhaus Rottleben“ trägt sie nun den Namen „Kindergarten Barbarossastrolche“.

Die Idee zur Umbenennung sei vor gut einem Jahr entstanden, erzählt Kindergarten-Leiterin Heike Gertler. „Wir fanden den alten Namen nicht mehr so prickelnd“, fügt sie noch an.

Nach einem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss habe der Umbenennung an sich nichts mehr im Wege gestanden. Daraufhin habe man Eltern und Erzieher um Vorschläge für einen neuen Namen gebeten. Der Name Barbarossa sollte auf jeden Fall enthalten sein. Der am häufigsten genannte lautete schließlich „Barbarossastrolche“, erzählt Heike Gertler.

Welcher Ort könne schon von sich behaupten, so eine schöne Höhle zu haben, gibt sie bezüglich der aus ihrer Sicht gelungenen und treffenden Namenswahl zu bedenken. Die Barbarossahöhle gehöre schon immer zu Rottleben und „wir fühlen uns damit sehr verbunden“. So sind die Mädchen und Jungen des Kindergartens des Öfteren zu Besuch in der Höhle, unternehmen regelmäßig Wanderungen dort hin. Auch das jährlich stattfindende Zuckertütenfest werde traditionell in und vor Rotbarts Reich gefeiert.

Neben dem Bürgermeister der Gemeinde Kyffhäuserland und Ortsteilbürgermeister war zur Namensgebung auch die Werkleiterin der Barbarossahöhle, Anke Schreyer, anwesend. „Das ist ganz großartig und spiegelt die Verbundenheit zur Region wider“, zeigte sie sich begeistert.