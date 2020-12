Rüblick 2020 Kyffhäuserkreis: Ein Jahr zum Vergessen, ein Jahr mit Corona

Den 9. März wird Sabine Hausweiler nicht mehr vergessen. Es ist der Tag, an dem die erste Coronainfektion im Kyffhäuserkreis im Labor bestätigt wird. Sieben Männer aus der Region Roßleben waren zwei Tage zuvor von einer Ski-Reise aus Tirol zurückgekehrt. Schon auf der Rückreise hatten zwei von ihnen Erkältungssymptome bemerkt und sich beim Gesundheitsamt gemeldet und zu Hause isoliert. Am Montag erhält Amtsärztin Sabine Hausweiler die erste Labormeldung über zwei positive Testergebnisse auf Sars-CoV2. In den kommenden Tagen wird der Covid-19-Erreger auch bei allen anderen Mitreisenden nachgewiesen.

Das Virus hat nicht nur das Leben der sieben Männer auf den Kopf gestellt – sie und ihre Angehörigen werden im Internet beschimpft, vor ihren Häusern wird die Straße beschmiert. Uns alle bedrängt seit dem das Virus.

Leben stehen auf dem Spiel. Existenzen sind gefährdet. Unternehmen müssen über Wochen schließen, warten auf staatliche Hilfen. Mitarbeiter gehen in Kurzarbeit oder werden nicht mehr gebraucht. Das Kulturleben liegt brach. Familien müssen neben der Arbeit die Betreuung ihrer Kinder und den Heimunterricht stemmen. Ältere bleiben allein. Kinder dürfen ihre Freunde nicht treffen.

Es gibt viele Zumutungen in diesem Jahr. Zwischen Unglaube und Missmut, Protest und Verschwörungstheorien gibt es aber auch Hilfe und Beistand, Konzerte von Türmen und für Senioren, Hilfe beim Einkaufen und Lichterschauen im Advent.

Lockdown im Frühjahr. Lockdown light im November. Lockdown hart im Dezember.

Dazwischen ein Sommer mit Reisen, oft im eigenen Land, mit Feiern nach Anmeldung und Veranstaltungen mit Hygienekonzept und Besucherobergrenze, mit Maske und Abstand. Tagelang meldet das Gesundheitsamt keine Neu-Infektion.

Dann kommt der Herbst. Die Infektionszahlen steigen. Am 6. November stirbt im Kyffhäuserkreis der erste Mensch mit dem Corona-Virus. Dem Mann aus dem Seniorenheim in Roßleben. Mehrere Mitarbeiter sind mit dem Virus infiziert.

Die Region Roßleben wird zum Corona-Schwerpunkt im Kyffhäuserkreis. Zweidrittel aller Infektionen werden im Ostteil des Landkreises diagnostiziert: Roßleben-Wiehe, dann Artern, Stadt An der Schmücke und Bad Frankenhausen. Zeitweise betreut das Gesundheitsamt hier 300 aktive Coronainfizierte und noch einmal so viele Kontaktpersonen.

Die Zahlen steigen täglich. Aus Schulen, Kindergärten, Tagespflegeeinrichtungen und Pflegeheime werden Infektionen gemeldet.

Anfang November überschreitet der Landkreis den vom Robert-Koch-Institut festgelegten Risikowert von 50 bei der Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen auf 100.000 Einwohner. Ab diesem Wert wird angenommen, sind die Mitarbeiter eines Gesundheitsamts nicht mehr in der Lage, die Infektionsketten nachzuvollziehen und sie zu unterbrechen.

Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) erlässt eine Allgemeinverfügung und verschärft die Regeln fürs Tragen des Mund-Nasenschutzes, private Veranstaltungen werden stärker begrenzt.

Am 10. Dezember überschreitet der Landkreis die Inzidenz von 200. 1088 Menschen haben sich mit Stand 30. Dezember mit dem Virus infiziert. 28 Menschen sind gestorben. Auch wenn die Infektionszahlen mit Beginn der Weihnachtsfeiertage – weniger Testnachfragen und Laborkapazitäten – sinken, in Krankenhäusern werden nach wie vor 33 Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt. Seit Beginn der Pandemie sind es 94.

Zeitweise breitet sich das Virus im Ostkreis stark aus

Wieso sich das Virus zeitweise besonders stark im Ostteil des Kreises ausbreitet, darauf hat Amtsärztin Sabine Hausweiler bislang keine Antwort gefunden. Anfang November ist die Lage im Kyffhäuserkreis nicht mehr kontrollierbar. Die Indexfälle sind kaum noch nachvollziehbar. Die Infektionsketten lassen sich nicht mehr unterbrechen. Vor allem die asymptomatischen Virusträger seien ein Problem. Zu viele Menschen tragen das Virus in sich, ohne es zu wissen und stecken andere an, sagt die Amtsärztin.

Im Landratsamt wird jeder verfügbare Mitarbeiter eingesetzt, um die Coronakrise zu bewältigen. Das Gesundheitsamt war bereits im Frühjahr und Sommer personell aufgestockt worden, um bei Hygienekonzepten und Veranstaltungsgenehmigungen zu unterstützen. IT-Mitarbeiter der Verwaltung hatten das Fallmanagement digitalisiert, damit die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes nicht mehr Faxe und Mitschriften von Telefonaten herumtragen mussten, wenn neue Fälle aus Laboren oder von Hausärzten gemeldet worden waren, und damit die Kontaktnachverfolgung reibungsloser funktionieren kann.

In vielen Bereichen des Landratsamtes bleibt die Arbeit liegen, weil das Bürgertelefon besetzt sein muss jeden Tag. Weil Kontakte nachzuverfolgen sins. Bis zu 1600 Menschen befinden sich zeitweise gleichzeitig in Quarantäne. Mitarbeiter aus den Stadtverwaltungen helfen aus, das Jobcenter schickt Leute. Ab Januar sollen Schulsozialarbeiter und Mitarbeiter der Kreismusikschule die Arbeit unterstützen.

Ob der Lockdown bis 10. Januar helfen wird? Man hofft es, ist aber skeptisch im Landratsamt. Man hat gesehen, wie viele Menschen sich angesteckt haben in den vergangenen Tagen und Wochen. Und ahnt nur, wie viele von einer Infektion nichts bemerkt haben. „Im Moment ist die Situation stabil im Landkreis“, sagt die Landrätin nach der letzten Krisenstabssitzung des Jahres am 30. Dezember 2020. „Aber das kann sich auch ändern.“