Vor den freigelegten Grundmauern der Burgkapelle auf dem Kyffhäuser aus dem 11. Jahrhundert erklärt Grabungsleiter Holger Grönwald die sensationellen Funde in der ehemaligen Residenz von Kaiser Barbarossa.

Jahresrückblick Kyffhäuserkreis Rückblick 2023: 1000 Jahre alte Kapelle am Kyffhäuser entdeckt

Kyffhäuser Mit ihren Funden auf dem Gelände des Kyffhäuser-Denkmals machen die Archäologen deutschlandweit Schlagzeilen.

Die etwa 1000 Jahre alten Grundmauern der früheren Burgkapelle der Reichsburg Kyffhausen haben Archäologen auf dem Kyffhäuser ausgegraben. „Nach dem, was wir jetzt entdeckt haben, gibt es endlich auch die Burg zu der berühmten Geschichte um die Residenz von Kaiser Barbarossa“, ordnet Grabungsleiter Holger Grönwald die Funde ein. Von den mittelalterlichen Gemäuern ist bis auf den Bergfried, den Barbarossaturm, kaum etwas erhalten oder erfasst. Auch fast 3000 Jahre alte Tonscherben wurden bei den Grabungen in unmittelbarer Nähe der mittelalterlichen Kirchenfundamente entdeckt. Die Entdeckungen bedeuten für neuzeitlichen Bauherren auf dem Denkmalgelände nun Mehrarbeit. Die Pläne der Kyffhäuser-Stiftung für die Umgestaltung des Burgplateaus müssen noch einmal überarbeitet. So muss, um die Reste der Kapelle präsentieren zu können, ein neuer Standort für das geplante Restaurant gefunden werden.