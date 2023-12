Rückblick 2023: Das war das erste Quartal im Kyffhäuserkreis

Januar

Kyffhäuserkreis. 5. Januar Auf der alten Schule in Gehofen steht eine neue Funkantenne. Sie soll für Ort und Umland besseren Mobilfunkempfang garantieren.

7. Januar Renate Degenhardt erhält eine Auszeichnung für ihre 60-jährige Mitgliedschaft des Karnevalvereins SCC Gelb-Weiß Stocksen.

14. Januar Apotheken im Kyffhäuserkreis leiden immer noch am Medikamentenmangel. Zum Jahresanfang fehlt es an bestimmten Insulin-Präparaten und Antibiotika-Säften. In Bad Frankenhausen werden in Apotheken sogar Fieberzäpfchen gegossen.

15. Januar Nach dreijähriger Pause wegen Corona findet in Artern das traditionelle Schleusenschwimmen in der Unstrut statt, um in die vier Grad Celsius kalten Fluten zu springen.

17. Januar Bei Westerengel brennen 1000 Strohballen. Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Für die Engels-Dörfer ist das der 27. Fall seit April 2021.

18. Januar Die Tafel unter dem Trägerverein „Talisa“ e.V. erhält vom Bad Frankenhäuser Lions-Club 500 Euro für die drei Ausgabestellen Artern, Bad Frankenhausen und Roßleben. Wöchentlich werden dort etwa 600 Bedürftige versorgt.

Bei der Grünen Woche in Berlin werben Vertreter für Produkte aus der Region Südharz-Kyffhäuser. Foto: Christoph Vogel

20. Januar Die Internationale Grüne Woche in Berlin beginnt und Vertreter aus dem Kyffhäuserkreis präsentieren dort zusammen mit dem Tourismusverband Südharz-Kyffhäuser die Region mit Keltereiprodukten, Wurst und dem Kloß-Rezept einer Sondershäuser Familie.

25. Januar Die Zahl der aktuell registrierten Ukrainerinnen und Ukrainer, die vor dem Krieg in ihrem Land fliehen, liegt aktuell bei 1440.

28. Januar Das Landgericht Mühlhausen mildert das Urteil für einen 23-jährigen Mann ab, der am Frauentag 2022 zwei Frauen auf dem Sondershäuser Wipperdamm attackiert und eine davon vergewaltigt hat. Statt einer vierjährigen, wird er zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt.

30. Januar Ohne Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde werden auf dem Solarpark-Gelände in Voigtstedt 36 Pappeln gefällt. Die Fällarbeiten setzen sich fort, nachdem Landkreis und Polizei die weiteren Arbeiten am Vormittag zunächst verboten hat. Um 15.50 Uhr fiel die letzte Pappel. Wie sich herausstellt, sind die Bäume gesund gewesen.

Februar

1. Februar In der neuen Dreifelderhalle auf dem Arterner Königstuhl ist der Rohbau abgeschlossen; der Fokus liegt auf den Innenarbeiten.

8. Februar Sanitäter des DRK-Kyffhäuserkreisverbandes sichern mit 24 Ehrenamtlichen an neun Wettkampftagen die medizinische Vversorgung bei der Biathlon-WM in Oberhof ab.

9. Februar Am Tag, an dem 35 Asylbewerber in Roßleben ihre Unterkunft beziehen, versammeln sich wenige Stunden später rund 50 Menschen vor der Regelschule, um politische Zustände sowie Schulstrukturen anzuprangern. Der Protest verläuft friedlich.

14. Februar Archäologe Diethard Walter präsentiert seine Ausgrabungsergebnisse zum Frauenberg bei Sondershausen. Dort vermutet er aufgrund von wertigen Grabbeigaben wie Goldschmuck, Edelsteincolliert und vielem mehr den ehemaligen Sitz eines Thüringer Adelsgeschlechtes.

16. Februar Langsam verschwindet nach dem Abriss des sogenannten Bach‘schen Hauses in der Arterner Wasserstraße auch der Schuttberg. Durch Heizöltanks im Keller wird Erdreich kontaminiert und muss teuer entsorgt werden.

19. Februar Der Familienbadverein „Hohe Schrecke“ in Wiehe braucht dringend Fördermittel und Spenden, um kaputte Beckenfolie im Schwimmerbecken auszutauschen. Das Projekt wird Monate später erfolgreich umgesetzt.

20. Februar In Sondershausen findet zum Höhepunkt der fünften Jahreszeit der Rosenmontagsumzug mit insgesamt 19 beteiligten Vereinen statt.

März

8. März Unbekannte stehlen den Kühltransporter der Arterner Tafel, mit dem Tag für Tag Lebensmittel von den Einkaufsmärkten der Region abgeholt werden.

9. März Arterns Innenstadt hat ein belebtes Ladengeschäft mehr: mit Andrea Schülke öffnet in der Leipziger Straße ein Deko-Laden.

24. März In der Salinestadt Artern streiken die Angestellten der Kita Magdalenenstraße für mehr Geld. Gewerkschaften fordern für den öffentlichen Dienst 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens allerdings 500 Euro für die Beschäftigten bei Bund und Kommunen.

28. März Der Heimatverein Donndorf - Kloster - Kleinroda gründet sich mit zehn Mitgliedern. Zu den Zielen gehört der Erhalt des Donndorfer Heimathauses.