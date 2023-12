Rückblick 2023: Endlich wieder Rosenmontag

Tausende Karnevalisten auf und neben den Straßen feiern in Sondershausen Rosenmontag.

Sondershausen Nach zwei Jahren Pause ist die Freude besonders groß. Zum Höhepunkt der Karnevalssaison dürfen wieder Tausende Narren durch die Sondershäuser Innenstadt ziehen.

Der Höhepunkt der närrischen Jahreszeit wird endlich wieder angemessen gefeiert. An Rosenmontag ziehen nach zwei Jahren Coronapause 1000 Karnevalisten aus 19 Vereinen durch Sondershausens Innenstadt. Am Straßenrand warten Hunderte Besucher auf die Kamellewerfer und feiern ausgelassen auf dem Marktplatz. Auch in Greußen treffen sich Rosenmontag traditionell die Karnevalisten, um auf dem Markt noch einmal ausgelassen zu feiern.