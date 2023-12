Rückblick 2023: Theaterstadt auf Zeit

Die Operette „Die lustige Witwe“ war eine von fünf Produktionen, die in der vergangene Spielzeit in Sondershausen aufgeführt wurden. Hier ein Bild von der Generalprobe. (Archiv)

Sondershausen Publikum im Haus der Kunst in Sondershausen bekommt in der vergangenen Spielzeit weitaus mehr als Konzerte des Loh-Orchesters geboten

Franz Lehárs Operette „Die lustige Witwe“, Mozarts „Don Giovanni“ oder das Musical „Der kleine Horrorladen“ von Howard Ashman und Alan Menken - dabei handelt es sich um Aufführungen, die unter normalen Umständen im Theater Nordhausen zu sehen seien sollten. Nicht so in der vergangenen Spielzeit. Da die Interimsspielstätte des Theaters nicht rechtzeitig fertiggestellt werden konnte, musste kurzfristig für Ersatz gesorgt werden. Die Entscheidung fiel auf das Haus der Kunst in Sondershausen, das die einzig praktikable Alternative bot.

Dabei war es schon beeindruckend zu verfolgen, in welch relativ kurzer Zeit sich die Heimstatt des Loh-Orchesters in eine theatertaugliche Spielstätte verwandelt hat. Die Bühne war nach dem Umbau kaum wieder zuerkennen. Was die Beleuchtungs- und Tontechnik anbelangt, ist alles aufgefahren worden, um dem Publikum neben Bühnenbild und tollen Kostümen auch die zur Aufführung passenden und oftmals beeindruckenden Licht- und Soundeffekte bieten zu können. Die Besucher der Theateraufführungen hatten durch den Einbau einer Tribüne zudem einen weitaus besseren Blick auf das Geschehen auf der Bühne, als das vor dem Umbau der Fall war.

Umzug mit Requisiten und Bühnenbildern nach Sondershausen

Schwierigkeiten, die mit dem Umzug nach Sondershausen in Verbindung standen, hat das Theater mit Bravour gemeistert. So hatte man sämtliche Requisiten, Bühnenbilder und Utensilien für die Maske von Nordhausen nach Sondershausen gebracht. Für eine Spielzeit war die Kreisstadt neben Musik- und Bergstadt eine Theaterstadt.

Für die Theaterliebhaber aus dem Kyffhäuserkreis, die bis dato den Weg nach Nordhausen oder auch zu anderen Spielstätten auf sich genommen hatten, sicher eine gute Nachricht. Denn neben Loh-, Schloss- und Sinfoniekonzerten gab es nun auch Musical-, Opern- und Operettenaufführungen unmittelbar vor der Haustür zu erleben und zu bestaunen, wenn auch auf begrenzte Zeit. Gemessen am Zuspruch, viele Aufführungen waren beinahe oder komplett ausverkauft, sowie dem Applaus, ist es die richtige Entscheidung gewesen, für eine Spielzeit nach Sondershausen „umzuziehen“. Der Intendant des Theaters Nordhausen, Daniel Klajner, schätzt das auf jeden Fall so ein. „Es hat Spaß gemacht und es war ein totales Erlebnis“, betonte er. Um den Spielplan so erfüllen zu können, wie angekündigt, habe es auch nur die Option im Haus der Kunst in Sondershausen gegeben, was sich im Nachhinein als perfekte Lösung herausgestellt und mehr als bezahlt gemacht habe.

Aufgrund der begrenzten Räumlichkeiten im Haus der Kunst sei man zudem als Ensemble noch enger zusammengerückt beziehungsweise zusammengewachsen, führt der Intendant noch einen positiven Aspekt diesere Spielzeit an.

Rückblickend kann besagte Spielzeit dauerhaft zu einer Win-win-Situation für den Kyffhäuserkreis und den Landkreis Nordhausen führen. Das wäre der Fall, wenn das Theaterpublikum aus Nordhausen, das sich für eine Spielzeit auf den Weg in den Nachbarkreis gemacht hat, künftig das eine oder andere Konzert des Loh-Orchesters in der Musik- und Bergstadt besucht. Und im Umkehrschluss die Theaterfreunde aus dem Kyffhäuserkreis zu Aufführungen in die Rolandstadt fahren.