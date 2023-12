Rückblick 2023: Vorbereitung auf Gedenkjahr

Bad Frankenhausen Bad Frankenhausen will im Themenjahr „500 Jahre Bauernschlacht 2025“ touristisches Ziel Tausender Besucher aus ganz Deutschland sein

Die Nachricht aus Mühlhausen und der Landeshauptstadt im Sommer 2019 hatte in Bad Frankenhausen eingeschlagen wie eine mittelalterliche Kanonenkugel: Auf Beschluss der Thüringer Landesregierung solle Mühlhausen zentraler Partner der Landesausstellung zum 500. Jahrestag des Deutschen Bauernkrieges 2025 sein, wie Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) damals beiläufig einem Einladungsschreiben nach Mühlhausen entnahm.

Doch die Rechnung ging nicht auf. Die Frankenhäuser fühlten sich übergangen und liefen Sturm: Die entscheidende Schlacht sei schließlich bei Bad Frankenhausen ausgetragen worden, dieses Mal wollten sie sich nicht geschlagen geben.

Der Ausgang des Zwistes ist bekannt: Bad Frankenhausen wurde ebenfalls Partner der Landesausstellung und hat in den zurückliegenden zwölf Monaten in Vorbereitung des Gedenkjahres zahlreiche Vorhaben auf den Weg gebracht. Das Gedenkjahr soll als Themenjahr gestaltet werden und die Ereignisse vor 500 Jahren in den Mittelpunkt rücken. Neben einem vielseitigen Veranstaltungsprogramm umfassten die ursprünglichen Pläne der Stadt und ihres Bürgermeisters auch Millioneninvestitionen, die, bis zum Beginn des Gedenkjahres umgesetzt, sogleich einen Besucheransturm erleben und die Kassen ordentlich klingeln lassen sollten.

Doch nicht alles lief nach Wunsch. Aus unterschiedlichen Gründen verzögert sich der Umbau der Kyffhäuser-Therme mit dem geplanten Schwimmhallenneubau voraussichtlich um ein halbes Jahr auf Frühjahr 2024 und wird nun erst nach dem Gedenkjahr fertig. Dafür begannen im September am schiefen Turm planmäßig die Bauarbeiten zur touristischen Erschließung des Frankenhäuser Wahrzeichens. Insgesamt umfasst der Anfang Dezember einstimmig beschlossene neue Doppelhaushalt 2024/2025 der Stadt in den kommenden zwei Jahren ein Investitionsvolumen von 32 Millionen Euro, bei einer Neuverschuldung von sieben Millionen Euro.





Bei den Privatinvestitionen nahm das künftige Ferienresort „Salzgut“ im Laufe des Jahres immer weiter Gestalt an, zu Beginn des Gedenkjahres 2025 sollen die Appartements bezugsfertig sein. Und demnächst soll auch mit dem Bau des Therme-Hotels begonnen werden. Insgesamt sind über die kommunalen Investitionen hinaus bis 2025 in der Stadt zusätzlich rund 35 Millionen Euro Privatinvestitionen geplant.

Auch am Veranstaltungsprogramm wurde im ablaufenden Jahr gefeilt. Im Gespräch ist ein Programm aus Müntzer-Festspielen, Festival, Ausstellungen und Begegnungen. Auftakt für das Themenjahr ist der 10. Mai 2025. An diesem Tag öffnet die Landesausstellung im Panorama-Museum. Höhepunkt soll dann im September 2025 die Nachstellung der großen Bauernschlacht bei Frankenhausen am 15. Mai 1525 sein. Das Regionalmuseum im Schloss der Stadt beteiligt sich ebenfalls mit Ausstellungen und trug dafür, unter anderem nach öffentlichen Aufrufen, in den zurückliegenden Monaten bereits einiges an Material zusammen.

In der legendären Schlacht war das Schicksal der gesamten Aufstandsbewegung im thüringischen Raum entschieden worden. Dass damals neben der Reichsstadt Mühlhausen ausgerechnet Frankenhausen Zentrum des Aufstandes war, lag in einer Besonderheit: Beide waren thüringenweit die einzigen Orte, in denen Angehörige aller Schichten der Einwohner zum Aufstand bereit waren.