Rückschau auf das Jahr 2023: Das war das 3. Quartal im Kyffhäuserkreis

Kyffhäuserkreis Brandserien wegen Hitze im Juli, dann Erntesorgen wegen Dauerregen. Sensationsfund am Kyffhäuser und Premiere mit Landestest für Rotkreuz-Helfer im Bergwerk. Protest gegen Solarpark in Helbedündorf.

1. Juli: Als erster Jahrgang des Kurses Berufsgymnasium Plus schließen 31 Abiturienten ihre Ausbildung an der Berufsschule des Kyffhäuserkreises ab.

1. Juli: Alexandra Wallrodt und Sascha Schwerdt starten als Nachwuchspolitiker der SPD in den Wahlkampf um die Landtagsmandate, die 2024 vergeben werden.





1. Juli: Zweifachen Nachwuchs hat das Storchenpaar in Bad Frankenhausen. Damit steigt die Zahl der Jungstörche im Landkreis 2023 auf insgesamt 23.

1. Juli. Ein Team des Jugendrotkreuzes aus dem Kyffhäuserkreis wird Sieger im Landeswettbewerb. Eine andere Mannschaft belegt Platz 2 in ihrer Altersklasse.

2. Juli: 42 Ehrenblutspender aus dem Kyffhäuserkreis werden in der Cruciskirche in Sondershausen geehrt. Vier von ihnen haben 100 mal Lebenssaft gespendet.

4. Juli: Pläne für eine neues Hotel am Trinitatisplatz werden vorgestellt. Eine zweistellige Millionensumme soll investiert werden. Die HA Hotelmanagement Gruppe aus Weimar wird als Betreiber genannt.

5. Juli: Mit einem Brief an den Thüringer Ministerpräsidenten will die Interessengemeinschaft eine Schienenverbindung zwischen Bad Frankenhausen und Roßleben-Wiehe nach Wangen in Sachsen-Anhalt reaktivieren.

5. Juli: Premiere hat der Teamgeist-Wettbewerb bei der Jugendfeuerwehr in Seega. Mit spannenden Wettbewerben an 17 Stationen soll Nachwuchs für die Feuerwehr gewonnen werden.

6. Juli: Nach drei Jahren Pause wegen der Pandemie gab es wieder ein 24-Stunden-Schwimmen für einen guten Zweck in der Bundeswehr-Schwimmhalle in Sondershausen. Für das Kinderheim „Frohe Zukunft“ in Nordhausen und die Schwarzpulverkanoniere in Allstedt schwammen die Teilnehmer, darunter Schüler der Kollwitz-Grundschule, 620 Bahnen.

6. Juli. 14 Verletzte gibt es bei zwei Verkehrsunfällen zwischen Esperstedt und Ringleben. Zweimal kam der Rettungshubschrauber zum Einsatz.

7. Juli: 50 Mitglieder von Feuerwehren und Deutschem Roten Kreuz aus dem Kyffhäuserkreis werden für ihren Einsatz im Ahrtal mit der Fluthilfemedaille des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.

7. Juli: Der Grundstein für die neue Kindertagesstätte „Bienchen“ in Heldrungen wird gelegt. Den Großteil der Kosten von 3,4 Millionen Euro trägt die Stadt an der Schmücke selbst.

8. Juli: Der Sondershäuser Stadtrat hat grünes Licht für den Bau des Kreisels in der Puschkin-Promenade in Sondershausen gegeben. 1,28 Millionen Euro soll das Projekt kosten.

8. Juli: Beim Kultursommer wird in Bad Frankenhausen ein vielfältiges Programm in der Innenstadt gezeigt. Einheimische Künstler haben große Auftritte.

9. Juli: 888 Jahre Allmenhausen werden gefeiert.

10. Juli: Artern ist Gastgeberstadt für das Eurocamp mit Teilnehmern aus den Partnerstädten Artern, Einbeck, Topolčany (Slowakei) und Mazingarbe (Frankreich).

11. Juli: Beim Start der Ernte befürchten Landwirte im Kyffhäuserkreis geringere Erträge durch die lange Trockenheit. Auch die hohen Energie- und Kraftstoffpreise drücken die Erwartungen.

12. Juli: Mehrfach innerhalb weniger Tage kommt es wegen Hitze und Trockenheit zwischen Reinsdorf und Braunsroda zu Flächenbränden. Zeitweise sind mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz.

14. Juli: Das finnische Unternehmen Fortum Battery Recycling verkündet Pläne für eine Millioneninvestition und will auf der Fläche der ehemaligen Kyffhäuserhütte ein Recyclingwerk bauen.

15. Juli: Alina Petroff aus Argentinien eröffnet eine neue Kinderarztpraxis in Bad Frankenhausen.

16. Juli: Beim 42. Ponyfest in Großenehrich kommen wieder Hunderte Pferdefreunde als Teilnehmende an Prüfungen und Programm oder im Publikum auf ihre Kosten.

17. Juli: Die Zwiebelernte auf den Feldern rund um Heldrungen startet. Wegen der Trockenheit bleiben die Zwiebeln allerdings eher klein.

19. Juli: 16 Mitglieder ukrainischer Großfamilien müssen nach zahlreichen Beschwerden über ihr Verhalten und Ruhestörungen die Flüchtlingsunterkunft in der ehemaligen Schule in Schernberg verlassen.

20. Juli: Mehr als 18 Millionen Euro an Jahresbudget sollen Land Thüringen, die Städte Sondershausen und Nordhausen sowie Kyffhäuserkreis und Landkreis Nordhausen im Jahr 2030 für das Theater Nordhausen und das Loh-Orchester Sondershausen aufbringen. Sondershausen und der Kyffhäuserkreis stimmen der Finanzierungsvereinbarung zu.

20. Juli: Für 230.000 Euro kauft die Landgemeinde Stadt Greußen gebrauchte Löschfahrzeuge für die Ortsteilwehren und schafft ein zentrales Schlauchdepot.

21. Juli: Der ursprünglich vor 700 Jahren angelegte und 537 Meter langen Wippertunnel bei Bendeleben bekommt ein neues Auslaufbauwerk aus den alten Steinen.

21. Juli: Der einsturzgefährdete Giebel am Gebäude des Kindergartens in Greußen ist gesichert. Rund 50.000 Euro investiert die Landgemeinde Greußen.

22. Juli: Roßleben-Wiehe hat endlich einen Haushalt für das laufende Jahr. Der Schuldenberg der Kommune soll um knapp 300.000 Euro auf etwa 2,36 Millionen abgeschmolzen werden. Fast fünf Millionen Euro fließen in Verpflichtungsermächtigungen für folgende Jahre, unter anderem für den Kauf einer neuen Drehleiter für die Feuerwehr.

24. Juli: 4000 Haushalte im Bereich Roßleben-Wiehe sind stundenlang ohne Strom, weil bei Tiefbauarbeiten ein Kabel beschädigt wurde.

28. Juli: Ein mit 45 Millionen Euro bezifferter Sanierungsbedarf am Panoramamuseum erschüttert den Trägerverein und viele Menschen im Kyffhäuserkreis. Die Zahl taucht in einem Bericht des Thüringer Landesrechnungshofes auf, bezieht sich aber auf eine mehrere Jahre alte Studie, die durch andere Erkenntnisse widerlegt scheint. Das Land lässt den Zustand des Gebäudes neu bewerten.

29. Juli: Mehr als 82.000 Euro muss die Gemeinde Gehofen an das Land Thüringen zurückzahlen. Das Geld war für ein Feuerwehrfahrzeug ausgegeben worden. Die Kommune hatte nach Ansicht des Freistaats aber keinen Anspruch auf die Nothilfe.

30. Juli: Bei nur 19 Grad Wassertemperatur ziehen die Teilnehmenden beim 24.-Stunden-Schwimmen im Freibad Großfurra 5295 Bahnen, was einer Strecke von 264,75 Bahnen entspricht. Das spülte eine Spende von 300 Euro in die Kasse vom Badverein.

31. Juli: Ein Radfahrer kommt bei einem Unfall auf der Straße zwischen Seega und Günserode ums Leben. Die Umstände beim Tod des 64-Jährigen sind zunächst unklar.

2. August: Für fast zwei Millionen Euro lässt die Gemeinde Helbedündorf das Gebäude der Grundschule in Keula und die angrenzende Mehrzweckhalle sanieren. 95 Prozent der Kosten für das Schulhaus tragen Bund und Land, bei der Halle, die mit rund 570.000 Euro zu Buche schlägt, trägt die Kommune 55 Prozent.

6. August: Das 250. Brunnenfest wird in Artern gefeiert und Lena I. Liedtke zur neuen Salzprinzessin gekrönt.

10. August: Der frühere Bürgermeister der Stadt Samarinda in Indonesien und seine Frau, die im Parlament ihrer Heimatregion aktiv ist, schauen sich als Gäste der Hochzeit ihrer Tochter mit einem gebürtigen Sondershäuser in Sondershausen um und sind begeistert von den Regeln und den gut erhaltenen Gebäuden in der Stadt.

12. August: Zum ersten Mal wird in Großenehrich Stadtfest auf dem frisch bepflanzten Festplatz mitten im Ort gefeiert.

12. August: Der Bau der neuen Grundschule in Bendeleben, die vorwiegend aus Holz errichtet werden und rund 11, 4 Millionen kosten soll, beginnt. Alte Feuerwehrgaragen müssen dafür abgerissen werden.





20. August: Gerd Mackensen ist tot. Der aus Nordhausen stammende Kunstmaler verstarb im Alter von 73 Jahren in seiner Wahlheimat Sondershausen.

25. August: Die Kyffhäuser-Arena, eine Dreifelderhalle für Sport und Kulturveranstaltungen, wird eröffnet. Eigentümer ist der Landkreis. Der Bau der bis zu 600 Personen fassenden Halle hat rund 11,5 Millionen Euro gekostet.

29. August: Seit Tagen kann das Wasser aus den Leitungen in Gehofen und Nausitz nur abgekocht getrunken werden. Keime waren festgestellt worden, das Gesundheitsamt des Landkreises lässt das Wasser weiter überprüfen.

30. August: Ruinen einer rund 1000 Jahre alten Kapelle wurden auf dem Gelände der alten Reichsburg auf dem Kyffhäuser gefunden. Die Pläne für die Umgestaltung des Burgplateaus durch die Kyffhäuserstiftung müssen geändert werden.

31. August: Erst Trockenheit und dann Dauerregen erschweren die Ernte für die Landwirte und lassen die Ertragserwartungen sinken. Zusätzlich bereiten die hohen Kosten Ärger.

31. August: Der Kindergarten „Storchennest“ in Voigtstedt wird nach fast 60 Jahren für immer geschlossen. Es fehlt an Kindern, um die Einrichtung erhalten zu können.

1. September: In der Sondershäuser Bowlingbahn rollen wieder die Kugeln, nachdem die Anlage mehrere Jahre geschlossen war. Robert Hoffmann, der auch das Kino im Gebäude betreibt, öffnet die Bahn.

2. September: Erstmals findet eine Leistungsüberprüfung für Rettungsteams des Deutschen Roten Kreuzes Thüringen in einem Bergwerk statt. Zwölf Teams aus dem gesamten Freistaat stellen sich der besonderen Herausforderung in den Besucherstollen des Salzbergwerks in Sondershausen.

7. September: Protest formiert sich in Helbedündorf gegen Pläne für einen Solarpark im Helbetal. Bis zu 300 Hektar groß soll die Mega-Anlage werden.

8. September: Erstmals wird in Sondershausen das Bürgerbudget vergeben. Sieben Projekte teilen sich die 50.000 Euro. Das Geld soll in Sanitäranlagen an Festplätzen, neue Sitzgelegenheiten oder in ein großes Dorffest investiert werden.

13. September: Das Naturschutzgroßprojekt Hohe Schrecke in Trägerschaft der seit 25 Jahren bestehenden Naturstiftung David wird nach 15 Jahren abgeschlossen. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) eröffnet ein Wildnistor bei Braunsroda.

14. September: Der Kyffhäuserkreis nimmt keine neuen Asylbewerber mehr auf, nachdem er seine vom Land vorgegebene Quote in allen Quartalen seit Januar 2022 übererfüllt und bis Juni 2023 insgesamt 495 Personen untergebracht hatte.

15. September: Der Neubau für die Berufsschule in Sondershausen hat begonnen. Der Landkreis investiert 12,5 Millionen Euro.

15. September: Mit dem Klang von Fahrradklingeln wird der Bau des Kyffhäuserland-Radwegs als Lückenschluss zwischen Unstrut-Werra-Radweg in Göllingen und der Route Harz-Kyffhäuser bei Badra in Bendeleben beim ersten Spatenstich eingeläutet. Rund drei Millionen Euro soll das Projekt kosten.

16. September: Elftklässler aus dem Scholl-Gymnasium in Sondershausen erhalten den Landespreis im Bundespräsidentenwettbewerb für eine Arbeit über Wohnen auf dem Dorf in der DDR.

17. September: Tausende Besucher erfreute sich wieder am Programm beim Bauernmarkt in Bad Frankenhausen.

19. September: Nach der Insolvenz des Trägers „Talisa“ setzen die Helfer bei der Arterner Tafel mit einem neuen Verein und Unterstützung durch die Kommunen fort.

19. September: Susann Batereau ist die neue Direktorin des Amtsgerichts in Sondershausen. Sie erhielt die Ernennungsurkunde von Thüringens Justizministerin Doreen Denstädt (Grüne), nachdem sie das Gericht seit Februar 2022 kommissarisch geleitet hatte.

22. September: Die Bauarbeiten zur touristischen Erschließung des schiefen Turms in Bad Frankenhausen beginnen mit dem ersten Spatenstich.

26. September: Die Sanierung von Schloss Wiehe geht weiter. Aufträge im Wert von rund 617.000 Euro hat der Stadtrat vergeben. Bis zu 90 Prozent Fördermittel vom Denkmalschutz gibt es dafür.

26. September: Einen neuen Spielplatz haben Vereine, Ortschaftsrat und andere Unterstützer in Badra geschaffen. Ein Elterntreff ist in Planung.

27. September: Mit einem Vergleich endet der Rechtsstreit zwischen dem Landkreis und dem Anfang 2022 entlassenen Dezernenten Volker Stietzel. Eine sechsstellige Summe muss der Kreis zahlen.

28. September: Klaus Hirsch, der neue Besitzer vom Klostergut Mönchpfiffel, stellte seine Pläne für Erhalt und touristische Weiterentwicklung des Denkmalensembles vor.

30. September: Wegen einer maroden Elektroanlage sollen Kinder und Personal aus dem Käthe-Kollwitz-Kindergarten in Sondershausen in das Gebäude der Kita Anne Frank umziehen. Diese Einrichtung zieht in die neu gebaute Innenstadt-Kita weil ihr altes Domizil schon wegen erheblicher Mängel nicht mehr saniert werden sollte.

30. September: Aus Anlass seines 60. Jubiläums richtet der Greußener Hundesportverein erstmals eine Deutsche Meisterschaft aus. In Greußen trainiert auch Titelverteidiger Timo Witters mit seinem Hund Antrax von Anna Marie.