Rückschau auf das Jahr 2023: Das zweite Quartal

Kyffhäuserkreis Brände und eine Wasserhose halten Einsatzkräfte in Atem. In Sondershausen wird Jubiläumsschnaps in 700 Meter Tiefe für kommenden Feste eingelagert

1. April Am Wochenende wird in vielen Gemeinden der Besen geschwungen. Bürger räumen in ihren Städten auf.

3. April Die B 4 zwischen Greußen und Westerengel wird für Reparaturmaßnahmen gesperrt. Die Anwohner an den offiziellen Umleitungsstrecken, aber auch den Schleichwegen ärgern sich über Lärm und Verschleiß an ihren Straßen.

6. April Die Kommunen An der Schmücke, Bad Frankenhausen und Roßleben-Wiehe unterzeichnen eine Kooperationsvereinbarung zur Einstellung eines Energiemanagers, der den Energieverbrauch der Gebäude und den CO₂-Ausstoß in den Orten senken soll. 2024 beginnt er mit seiner Arbeit.

8. April Karsamstag rücken rund 60 Feuerwehrleute zu einem Strohdiemenbrand am Ortsrand Reinsdorf nahe der A71 aus. Am Ostersonntag gerät unweit vom ersten Einsatzort ein weiterer Strohdiemen in Brand. Die Polizei geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus.

12. April Torsten Weil, der Staatssekretär des Ministeriums für Landwirtschaft und Infrastruktur, besucht den Donndorfer Bahnhof, der inzwischen zur Kelterei umgebaut wurde, um mit Mitgliedern des Vereins „Hohe Schrecke - Alter Wald mit Zukunft“ über Fördermöglichkeiten für weitere Projekte zu sprechen.

13. April Im Kyffhäuserkreis tappt ein Luchs in die Fotofalle einer automatisch auslösenden Wildtierkamera.

17. April Die Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Heidemarie Veit wird von der Versammlung der Verwaltungsgemeinschaft abgewählt. René Kämmerer, der Bürgermeister von Topfstedt, übernimmt vorläufig die Geschäfte.

19. April Der Kriminalpolizei Nordhausen gelingt es, einen Tatverdächtigen in der Brandserie in den „Engels-Dörfern“ zu ermitteln. Die Beamten werfen ihm vor, zwar nicht alle, jedoch eine Vielzahl der Feuer gelegt zu haben.

22. April Ebeleben und Helbedündorf werden Fokusregion für ein Projekt des Infrastrukturministeriums. Untersucht werden soll Mobilität im ländlichen Raum.

27. April Die Gemeinde Helbedündorf beschließt, ein Begrüßungsgeld für Neugeborene einzuführen. 250 Euro pro Baby sind geplant.

28. April Am Morgen bricht in einem Gehofener Einfamilienhaus ein Brand aus. Ein Ex-Feuerwehrmann rettet sich und seine zwei Kinder unverletzt.

2. Mai Der Kita-Anbau im Grüninger denkmalgeschützten Schloss ist fertig. Etwa 600.000 Euro werden investiert, um 14 neue Kita-Plätze zu schaffen.

4. Mai Abenteuerliche Gestalten in fantasievollen Kostümen sorgen für Einschränkungen am Kaiser-Wilhelm-Denkmal am Kyffhäuser. Ein bekannter Streaminganbieter lässt dort Szenen für eine Serie aufnehmen, heißt es.

5. Mai Steffi Wiegleb wird offiziell in ihr Amt als Superintendentin des Kirchenkreises Bad Frankenhausen-Sondershausen in der Unterkirche in Bad Frankenhausen eingeführt.

6. Mai In der Hainleite werden Urzeitkrebse entdeckt. Mitarbeiter der Natura 2000-Station Possen haben die Frühjahrs-Feenkrebse in sechs Kleingewässern der Hainleite nachgewiesen.

8. Mai Das Naturschwimmbad Heldrungen hat mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Kreisverband Sömmerda wieder einen Betreiber für die nächsten drei Jahre.

Eine Wasserhose richtet am Abend des 10. Mai in Sondershausen großen Schaden an. Binnen einer Stunde waren Gebäude überzogen von Schlammmassen. Martina Lüdecke ist am Donnerstag, 11. Mai, damit beschäftigt, Schlamm von der Hammatalstraße zu kehren. Foto: Henning Most

10. Mai Eine Wasserhose geht über dem Sondershäuser Stadtteil Stockhausen nieder und richtet erheblichen Schaden an. Zwischen Windleite und der Hospitalstraße ergießen sich Wasser- und Schlammmassen, überfluten Straßen und Keller. Die Ausflugsgaststätte Stille Liebe wird verwüstet.

11. Mai Für knapp 8,8 Millionen Euro bekommt das Kyffhäuser-Denkmal ein Eingangsportal. Der Neubau am Fuße des Monuments soll bis 2025 stehen.

16. Mai Eine neue, knapp 48 Meter lange Wasserrutsche wird aus 18 Rutschenteilen im Soleschwimmbad in Artern zusammengebaut. Der Vorgänger war in die Jahre gekommen.

21. Mai Im Sondershäuser Bergbad und im Frankenhäuser Solewasser-Vitalpark findet der erste Schwimmabzeichentag statt. Mehr als ein Dutzend Rettungsschwimmer der DLRG nahmen Prüfungen für Schwimmabzeichen ab.

25. Mai Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen strengt ein Ermittlungsverfahren gegen einen 29-jährigen ehemaligen Feuerwehrmann an, der verdächtigt wird, für die jahrelang anhaltende Brandserie in den Engelsdörfern verantwortlich zu sein.

26. Mai Der Sondershäuser Verband Akademisch-Musikalischer Verbindungen feiert in Sondershausen traditionell am Pfingstwochenende sein Verbandsfest mit Gästen aus ganz Deutschland und Österreich.

30. Mai Der ehemalige Dezernatsleiter Volker Stietzel siegt anderthalb Jahre nach seinem fristlosen Rausschmiss aus dem Amt vor Gericht gegen den Kyffhäuserkreis.

31. Mai Im Kyffhäuserwald bricht ein Feuer am Rathsfeld aus, das die Feuerwehren noch Tage beschäftigen wird. Auch wenn kein offenes Feuer zu sehen ist, gibt es im Boden Glutnester, die sich immer wieder entzünden. Drei Feuerwehrleute werden während des Einsatzes verletzt.

1. Juni Die Ranke-Stadt Wiehe hat seit Juni keine öffentliche Bibliothek mehr, weil es zu wenige Nutzer gibt.

Wegen eines Scheunenbrandes kam es am Samstagnachmittag zu einem großen Feuerwehreinsatz in Hemleben. Das Feuer in dem Ortsteil der Stadt An der Schmücke hatte bereits auf ein angrenzendes Wohnhaus übergegriffen. Foto: Wilhelm Slodczyk

3. Juni Während in Hemleben ein Wohnhaus in Flammen steht, brennt zwischen Bad Frankenhausen und Esperstedt ein gewaltiger Stapel hölzerner Eisenbahnschwellen ab.

4. Juni Ein acht Wochen altes Vari-Junges ist aus dem Affenwald Straußberg verschwunden. Der Betreiber geht von Diebstahl aus und hofft nach einem öffentlichen Aufruf, dass das Jungtier zurückgegeben wird.

8. Juni Störche erobern den Kyffhäuserkreis. Die Zahl der Brutpaare hat sich binnen zwei Jahren verdoppelt. In diesem Jahr wurden bereits 15 Brutpaare gesichtet. Fünf neue Standorte gibt es.

9. Juni Der Spatenstich für die neue Berufsschule in der Sondershäuser Salzstraße ist gesetzt. Der Landkreis investiert 12,5 Millionen Euro.

13. Juni Für das besondere Engagement und die herausragende Umsetzung der Sanierung des alten Schenkshaus in Großbrüchter gibt es die Bronzetafel der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.

16. Juni Das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie prüft, unter welchen Bedingungen der 86 Meter hohe Fernsehturm auf dem Kulpenberg ein Denkmal werden kann.

17. Juni Beim 31. Kunstmarkt in Friedrichsrode gelingt erneut der Mix aus Neuem und Altbewährtem und zieht so wieder Hunderte Besucher ins kleine Kümstlerdorf.

20. Juni Im Gewerbegebiet Schachtstraße direkt an der Abfahrt der B-4-Ortsumfahrung öffnet das erste Schnellrestaurant im Landkreis.

21. Juni Der Bauantrag für einen Hotelneubau auf dem Sondershäuser Trinitatisplatz ist gestellt. Das Planungskonzept liegt vor und sieht ein Boutiquehotel mit Innenhof vor. Diskutiert wird derweil der Wegfall von Parkplätzen in der Innenstadt. Die Stadt will ein Parkraumkonzept erstellen.

22. Juni Der Eigentümer des Rittergutes Heygendorf verkündet seine Pläne, zur teilweisen Refinanzierung der Sicherungsarbeiten am Gut einen 50 Hektar großen Solarpark unweit des Dorfes errichten zu lassen.

23. Juni Das Ukulelen-Projekt an der Franzberg-Regelschule wird von der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung im Bürgerhaus Nordhausen ausgezeichnet. 100 Schülerinnen und Schüler der Regelschule haben während des Projekts Ukulele spielen gelernt.

24. Juni Rockstedt im Theaterfieber: Ein Wochenende lang wird im 200-Einwohner-Dorf das Theater-Festival „Ratatü“ mit Konzerten, Kunst und Klamauk gefeiert.

27. Juni In der Gemeinschaftsunterkunft in Schernberg gibt es Ärger. Die Anwohner beklagen nächtliche Ruhestörungen und das Verhalten der Flüchtlinge in der teils überfüllten Unterkunft. Das Landratsamt setzt letztlich zwei Großfamilien aus der Ukraine vor die Tür.

28. Juni Der Kreistag beschließt den Masterplan Gesundheit. Stipendien für Medizinstudenten werden aufgelegt. Ein Arztlotse soll die Koordinierung übernehmen. Die Gründung eines Nachwuchsnetzwerkes ist geplant.

29. Juni Bürger diskutieren in Sondershausen bei einer öffentlichen Informationsveranstaltung über Für und Wider des geplanten Kreisverkehrs an der Kreuzung Puschkin-Promenade, Bebra-, Göldner- und Güntherstraße. Der Stadtrat votiert anschließend für den 1,25 Millionen Euro teuren Bau. Die Arbeiten sollen im Frühjahr 2024 beginnen.

30. Juni Für die Jubiläen 900 Jahre Stadt Sondershausen und 130 Jahre Brügman-Schacht wird erstmals Nordhäuser Doppelkorn in 700 Metern Tiefe eingelagert.