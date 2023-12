Rückschau auf das Jahr 2023: Erstes Quartal

Die Narren dürfen endlich wieder Karneval in Sälen und auf den Straßen feiern. In den Engelsdörfern treibt noch immer ein Brandstifter sein Unwesen

1. Januar 15 Brand- und Rettungswageneinsätze verzeichnet die Leitstelle in der Silvesternacht im Kyffhäuserkreis. In Sondershausen brennt Laub auf dem Dach des Landratsamtes, entzündet durch eine Silvesterrakete. In Großbrüchter steht ein Auto in Flammen.

2. Januar Um 4.30 Uhr erblickt das erste Baby des Jahres, Johan Hofmann aus Holzthaleben, das Licht der Welt. Im KMG Klinikum Sondershausen erlebt auch Thorals Amse seinen ersten Tag. Er ist der neue Chefarzt der Geburtshilfestation.

5. Januar Auf der alten Schule in Gehofen steht eine neue Funkantenne. Sie soll für Ort und Umland besseren Mobilfunkempfang garantieren.

7. Januar Renate Degenhardt erhält eine Auszeichnung für ihre 60-jährige Mitgliedschaft des Karnevalvereins SCC Gelb-Weiß Stocksen.

13. Januar Knapp 200 Anker setzt eine Firma aus Allstedt im sogenannten „Dom“ der Barbarossahöhle, um diesen zu sichern. Kosten der Sicherungsmaßnahmen belaufen sich auf 160.000 Euro.

14. Januar Apotheken im Kyffhäuserkreis leiden immer noch am Medikamentenmangel. Zum Jahresanfang fehlt es an bestimmten Insulin-Präparaten und Antibiotika-Säften. In Bad Frankenhausen werden in Apotheken sogar Fieberzäpfchen gegossen.

15. Januar Nach dreijähriger Pause wegen Corona findet in Artern das traditionelle Schleusenschwimmen in der Unstrut statt, um in die vier Grad Celsius kalten Fluten zu springen.

17. Januar Bei Westerengel brennen 1000 Strohballen. Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Für die Engels-Dörfer ist das der 27. Fall seit April 2021.

19. Januar Hans-Jörg Stiegler sucht einen Nachfolger für seine Modellbahn in Wiehe. Bislang vergeblich.

20. Januar Die Internationale Grüne Woche in Berlin beginnt und Vertreter aus dem Kyffhäuserkreis präsentieren dort zusammen mit dem Tourismusverband Südharz-Kyffhäuser die Region mit Keltereiprodukten, Wurst und dem Kloß-Rezept einer Sondershäuser Familie.

25. Januar Die Zahl der aktuell registrierten Ukrainerinnen und Ukrainer, die vor dem Krieg in ihrem Land fliehen, liegt aktuell bei 1440.

26. Januar Sollte das Gymnasium in Schlotheim (Unstrut-Hainich-Kreis), wie geplant schließen, dann können die Schüler aus der Region Ebeleben und Helbedündorf auch die weiterführenden Schulen in Sondershausen, Greußen und Ebeleben besuchen, sichert die Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) zu.

28. Januar Das Landgericht Mühlhausen mildert das Urteil für einen 23-jährigen Mann ab, der am Frauentag 2022 zwei Frauen auf dem Sondershäuser Wipperdamm attackiert und eine davon vergewaltigt hat. Statt einer vierjährigen, wird er zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt.

30. Januar Ohne Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde werden auf dem Solarpark-Gelände in Voigtstedt 36 Pappeln gefällt. Die Fällarbeiten setzen sich fort, nachdem Landkreis und Polizei die weiteren Arbeiten am Vormittag zunächst verboten hat. Um 15.50 Uhr fiel die letzte Pappel. Wie sich herausstellt, sind die Bäume gesund gewesen.

1. Februar In der neuen Dreifelderhalle auf dem Arterner Königstuhl ist der Rohbau abgeschlossen; der Fokus liegt auf den Innenarbeiten.

2. Februar Die Sondershäuser Wohnungsgenossenschaft Glückauf baut für 5,2 Millionen Euro zwei alte Wohnblöcke im Borntal barrierefrei um.

8. Februar Sanitäter des DRK-Kyffhäuserkreisverbandes sichern mit 24 Ehrenamtlichen an neun Wettkampftagen die medizinische Versorgung bei der Biathlon-WM in Oberhof ab.

9. Februar Am Tag, an dem 35 Asylbewerber in Roßleben ihre Unterkunft beziehen, versammeln sich wenige Stunden später rund 50 Menschen vor der Regelschule, um politische Zustände sowie Schulstrukturen anzuprangern. Der Protest verläuft friedlich.

13. Februar Der Verein Kulturland Hainleite, der den Kunsthof in Friedrichsrode betreibt, benötigt Hilfe und bittet um Spenden. Ausbleibende Gäste während der Corona-Pandemie schmälern die Bilanz für 2022.

14. Februar Archäologe Diethard Walter präsentiert seine Ausgrabungsergebnisse zum Frauenberg bei Sondershausen. Dort vermutet er aufgrund von wertigen Grabbeigaben wie Goldschmuck, Edelsteincollier und vielem mehr den ehemaligen Sitz eines Thüringer Adelsgeschlechtes.

16. Februar Langsam verschwindet nach dem Abriss des sogenannten Bach‘schen Hauses in der Arterner Wasserstraße auch der Schuttberg. Durch Heizöltanks im Keller wird Erdreich kontaminiert und muss teuer entsorgt werden.

Das Schwimmbecken des Familienbades in Wiehe braucht dringend eine neue Folie. Foto: Wilhelm Slodczyk

19. Februar Der Familienbadverein „Hohe Schrecke“ in Wiehe braucht dringend Fördermittel und Spenden, um kaputte Beckenfolie im Schwimmerbecken auszutauschen. Das Projekt wird Monate später erfolgreich umgesetzt.

20. Februar In Sondershausen findet zum Höhepunkt der fünften Jahreszeit endlich wieder der Rosenmontagsumzug mit insgesamt 19 beteiligten Vereinen statt.

21. Februar Laut Prognose des Statistischen Landesamtes wird der Kyffhäuserkreis bis 2042 rund 14 Prozent seiner Einwohner verlieren. Ende 2021 lebten noch 73.000 Personen im Kreis. Ende 2025 sollen es nur noch 72.700 und 2042 dann bloß 62.300 Einwohner sein.

22. Februar Am Rondell in Sondershausen fallen wieder Bäume. In der Waldwildnis dient das zum Schutz der Touristen am beliebten Ausflugsziel.

23. Februar In der Nacht müssen 14 Menschen in einem Mehrfamilienhaus im Sondershäuser Borntal vor einem Brand in Sicherheit gebracht werden. Niemand wird verletzt.

24. Februar Die Gemeinde Kyffhäuserland will den Bau von sechs Windräder bei Günserode gerichtlich durchsetzen. Das Landesverwaltungsamt hat den Bau untersagt.

25. Februar Neptuns Dreizack wird gestohlen. Im Ebelebener Schlosspark entwenden Unbekannte das Zepter der Figur aus der großen Kaskade.

4. März Zum Schlossball in Sondershausen laden Loh-Orchester Sondershausen und Theater Nordhausen unter dem Motto „Chapeau Sondershausen“.

6. März In Clingen werden drei Tage alte Hundewelpen und ihre Mutter aus einem Gartengrundstück gestohlen. Unbekannte zeigen zudem die Halter an. Das Veterinäramt sieht nach einer Kontrolle keinen Grund, weitere Tiere mitzunehmen.

8. März Unbekannte stehlen den Kühltransporter der Arterner Tafel, mit dem Tag für Tag Lebensmittel von den Einkaufsmärkten der Region abgeholt werden.

9. März Die Gemeine Helbedündorf ist schuldenfrei. Dank höherer Einnahmen wird ein Kredit getilgt. Seit 2006 haben Bürgermeister Jörg Steinmetz (CDU) und der Gemeinderat kontinuierlich die Schulden abgebaut. Sie lagen damals bei über 300 Euro pro Einwohner.

10. März Der ehemalige Landratskandidat der AfD, Björn Hornschu, erhält bei seinem Arbeitgeber, dem Bundesnachrichtendienst. Die AfD teilt mit, dass der Steinthalebener bereits seinen Austritt aus der Partei erklärt habe.

14. März Ausflugsziele starten aufgrund des schönen Wetters früh in die Saison. Bis Ostern wollen weder der Affrenwald Straußberg noch der Possen mit der Eröffnung ihrer Attraktionen warten.

15. März Die Wasserreserven der Waldböden im Kyffhäuserkreis sind noch immer nicht aufgefüllt. 80 Prozent der Buchen im besten Alter von 100 Jahren in den Wäldern der Hainleite droht der Dürretod, erklärt Förster Ralf Hubert. Die extreme Trockenheit der vergangenen Jahre ist auch durch den zurückliegenden Winter nicht ausgeglichen worden.

16. März Sechs tote Katzen sind in einem Sickerwasserbecken in Abtsbessingen gefunden worden. Die Tiere wurden von ihren Familien als vermisst gemeldet. Die Polizei ermittelt.

22. März Die ersten Gelder aus dem 21 Millionen Euro schwerem Investitionspaket für das Sondershäuser Schloss sollen in diesem Jahr verbaut werden. Zuerst wird der Westflügel neue Fenster bekommen.

24. März In der Salinestadt Artern streiken die Angestellten der Kita Magdalenenstraße für mehr Geld. Gewerkschaften fordern für den öffentlichen Dienst 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens allerdings 500 Euro für die Beschäftigten bei Bund und Kommunen.

27. März Als erste Region in Thüringen soll der Naturpark Kyffhäuser das Gütesiegel „Qualitätsregion Wanderbares Deutschland“ bekommen. Bei einer Auftaktveranstaltung am Kyffhäuser werden Akteure aus Tourismus- und Gatronomiebereich aufgerufen, den Prozess zu unterstützen.

Donndorfs Ortsbürgermeisterin Antje Ruppe und Mitstreiter gründen einen Verein, um das Heimathaus erhalten zu können. Foto: Susann Salzmann / Salzmann

28. März Der Heimatverein Donndorf - Kloster - Kleinroda gründet sich mit zehn Mitgliedern. Zu den Zielen gehört der Erhalt des Donndorfer Heimathauses.

29. März Der Kindergarten Voigtstedt muss Ende August schließen. Das Storchennest ist aufgrund zu geringer Kinderzahlen nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben. Der Gemeinderat beschließt das Aus für die Einrichtung.