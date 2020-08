Die Polizei in Sondershausen wurde in der vergangenen Nacht von Bewohnern einer Asylunterkunft bei einem Einsatz attackiert. (Symbolbild)

Sondershausen. Wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt die Polizei nach eigenen Angaben in Sondershausen.

Ruhestörung in Asylunterkunft: Bewohner attackieren Polizisten

Kurz vor 1 Uhr meldete in der Nacht zum Mittwoch ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Gemeinschaftsunterkunft in der Güntherstraße eine Ruhestörung. Die hinzugerufenen Polizisten suchten die betreffende Wohnung auf, in der mehrere Personen offenbar Alkohol getrunken hatten.

Einige der Männer verhielten sich aggressiv. Als einer von ihnen die Polizisten filmte und diese ihn darauf ansprachen, wurden sie von dem 26-Jährigen attackiert. Um den Angriff abzuwehren, setzten die Polizisten Pfefferspray ein.

Der 26-jährige Angreifer flüchtete zunächst, konnte aber wenig später festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab bei ihm über 1,2 Promille. Außerdem stand er unter dem Einfluss von Drogen. Die Ermittlungen dauern an.