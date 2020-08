Ruinen treiben den Kyffhäuserkreis in die Kostenfalle

In Kleinberndten hat der Landkreis per Ersatzvornahme im Frühjahr ein Haus abreißen lassen.

Einen Berg an Außenständen schiebt der Kyffhäuserkreis vor sich her, weil er immer wieder gefährlich baufällige Ruinen abreißen lassen muss. Mit fast 110.000 Euro etwa ging die Kreisverwaltung allein im Jahr 2019 in Vorkasse um Schrottimmobilien abbrechen zu lassen, die von der Bauaufsicht als Risiko für die Allgemeinheit eingestuft worden waren. Das teilte die Kreisverwaltung jetzt auf Nachfrage mit. Nicht einmal die Hälfte der Auslagen, insgesamt etwas mehr als 48.000 Euro, zahlten die Eigentümer der Bröckelbuden bis Jahresende an die Kreiskasse zurück.