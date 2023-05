Rummel ums Gerätehaus

Ichstedt. Am 13. Mai ist Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr Ichstedt

Am Samstag, 13. Mai, ist Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr Ichstedt. Beginn ist um 14 Uhr am Feuerwehrgerätehaus. Eingeladen sind Alt und Jung. Zum Programm gehören unter anderem Luftgewehrschießen, Hüpfburg, Technikschau und einige Überraschungen. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt, heißt es in der Ankündigung. Am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen. Am frühen Abend wird der Grill angeheizt.