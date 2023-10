Foto: Henning Most

Rummel zum Martinimarkt in Sondershausen

Sondershausen. Noch bis zum 5. November haben Fahrgeschäfte und Imbissbuden auf dem Festplatz geöffnet.

Über zehn Schaustellerfamilien sorgen derzeit beim Sondershäuser Martinimarkt dafür, dass sich auf dem Festplatz eine richtige Rummel-Atmosphäre ergibt. Die Familien-Achterbahn haben die Familien Kruse und Haas am Dienstag gleich ausprobiert. Am 1. November gelten zum Familientag ermäßigte Preise. Am 4. November findet ein großer Fackelumzug mit vielen Lampions statt. Noch bis Sonntag, 5. November, hat der Rummel seine Tore geöffnet.