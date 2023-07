Die Veranstalter des Traktorentreffens hoffen am letzten Augustwochenende auf schönes Wetter. (Archiv)

Rundfahrt, Musik und Kaffeeklatsch beim Traktorentreffen in Badra

Badra. Treckerfreunde Badra laden am letzten Augustwochenende zum Traktorentreffen.

Zum 11. Traktorentreffen laden die Treckerfreunde Badra am Wochenende vom 25. bis 27. August auf das ehemalige LPG-Gelände des Ortes ein. Los gehe es am Freitag, 25. August, ab 17 Uhr mit der Anreise sowie einem geselligen Beisammensein mit Musik von DJ Fabio. Tags darauf hat der gastgebende Verein ein buntes Programm auf die Beine gestellt, beginnend um 10 Uhr mit einem Frühschoppen.

Im weiteren Verlauf gebe es für die kleinen Besucher eine Hüpfburg, verschiedene Spielgeräte, Basteln und Toben auf einer Strohburg. Am Nachmittag sind ein Kaffeeklatsch mit selbst gebackenem Kuchen, ein Strongman-Wettbewerb sowie am Abend eine Disco mit DJ Fabio geplant. Zu den Höhepunkten zählt eine Rundfahrt mit den Traktoren durch Badra. Das Treffen endet am Sonntag, dem 27. August mit der Abreise bis 12 Uhr.