Vom Nordkaukasus in die Salamistadt

Für Marianna Tlejantschewa ist es nicht der erste Aufenthalt in Deutschland. Die aus der Region Stawropol im Nordkaukasus stammende junge Frau war bereits im Sommer 2018 zu einem vierwöchigen Sprachkurs an der Universität in Heidelberg. „Ich habe mich auf den ersten Blick in die Stadt verliebt“, erzählt die 22-Jährige, für die damals schon feststand, dass sie wieder nach Deutschland kommen möchte. Marianna Tlejantschewa hat an der Universität in Pjatigorsk Deutsch und Englisch als Fremdsprachen studiert und könnte schon jetzt in ihrer Heimat als Lehrerin arbeiten. Über eine Lehrerin aus Magdeburg, die an ihrer Universität junge Leute für einen Auslandsaufenthalt über den Pädagogischen Austauschdienst (PAD) warb, kam sie zur Sprachassistenten-Stelle in Greußen.

Ihr Ziel sei es hier, die deutschen Sprachkenntnisse noch weiter zu vertiefen. Das Schulsystem in Deutschland kennen zu lernen, sei ein weiterer Beweggrund gewesen. Sie bewarb sich und bekam ein Angebot aus Thüringen, speziell von der Gemeinschaftsschule in Greußen. „Das klingt gut“, sei ihre erste Reaktion darauf gewesen. Die Tatsache, dass es sich um eine Gemeinschaftsschule handelt, findet die 22-Jährige besonders interessant. Kann sie doch hier mit Schülern aller Altersstufen arbeiten, „von den Kleinen bis zu den Gymnasiasten“.

Nach einem dreitägigen Vorbereitungs-Workshop mit anderen Fremdsprachenassistenten in Köln, ging es für Marianna Tlejantschewa dann am 10. Oktober 2019 Richtung Thüringen. In Erinnerung ist ihr vom ersten Tag auf jeden Fall geblieben, dass der Zug zwei Stunden Verspätung hatte, erzählt sie schmunzelnd. Glücklicherweise habe Renate Krüger, Lehrerin an der Schule, am Erfurter Bahnhof auf sie gewartet und sie zum Vermieter ihrer Unterkunft nach Greußen gefahren. „Die sind super nett und kümmern sich wie Eltern um mich“, freut sich die 22-Jährige. So werde sie mit gutem Essen regelrecht verwöhnt.

Von den Lehrern und Schülern sei sie freundlich und offen empfangen worden, so dass es ein leichter Einstieg war. Marianna unterstützt die Russisch-Lehrerin Andrea Schrehardt im Unterricht der Klassenstufe 10. Hier berichtet sie unter anderem aus ihrer Heimat, erzählt was dort die Jugendlichen machen, welche Musik sie hören. Sie vermittelt ihnen aber auch, dass Russland nicht nur Balalaika und Wodka ausmache, sondern das Land eine großartige Kultur besitze.

Die 22-Jährige ist auch im Haus 2 der Greußener Gemeinschaftsschule tätig. Foto: Christoph Vogel

In Englisch und Deutsch unterstützt sie die Fachlehrer ebenfalls bei der Gestaltung des Unterrichtes. In anderen Fächern hospitiert sie, um selbst dazu zu lernen. Beeindruckt war Marianna vom Weihnachtsfest, dass in ihrer Heimat so nicht gefeiert wird. Dabei hatte es ihr ein Besuch beim Erfurter Weihnachtsmarkt besonders angetan, „das ist märchenhaft“, schwärmt sie noch heute von der tollen Kulisse. Ansonsten versucht Marianna, an den Wochenenden soviel wie möglich über Land und Leute in Erfahrung zu bringen. Und das nicht nur im Kyffhäuserkreis, wo sie mit ihrer Vermieter-Familie schon des Öfteren zu Wanderungen unterwegs war. „Hamburg möchte ich unbedingt einmal besuchen“, das gleiche gelte für München, erzählt sie.

Und noch etwas möchte die junge Frau während ihres Aufenthalts in Greußen unbedingt schaffen. Als ihre Betreuungslehrerin hörte, dass Marianna nicht schwimmen kann, befand sie „du musst das unbedingt lernen“. Und so stand am Montag nach der Schule wieder ein gemeinsamer Besuch im Sondershäuser Hallenbad auf dem Programm.

Schulleiter Jürgen Ludwig sieht in der 22-Jährigen eine wertvolle Unterstützung für die Fachlehrer. Marianna würde sich sehr einbringen, immer fragen, wo sie helfen könne und zudem sehr zuvorkommend sein. Arbeitsgemeinschaften habe sie in Eigeninitiative ins Leben rufen und sich um Schüler dafür bemüht. Nach den Ferien soll Marianna noch an zwei, drei Tagen die Bibliothek Betreuen und Schülern, die hier am Nachmittag ihre Hausaufgaben machen, bei Bedarf Hilfestellung geben. Den Wunsch von Marianna Tlejantschewa, ein zweites Jahr an der Greußener Schule zu beantragen, trägt er mit. „Ich hätte sie gern hier“, betont der Schulleiter, der eine entsprechend Empfehlung an die zuständige Stelle schreiben möchte. „Sie sind einfach eine große Hilfe für uns“, sagt der Schulleiter über die Tatsache, dass an der Bildungseinrichtung gern Fremdsprachenassistenten genommen werden.