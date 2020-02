Reinsdorf. Einen Basar mit Kindersachen und Spielzeug gibt es am 14. März in Reinsdorf.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sachenbasar in Reinsdorf

Ein weiterer Reinsdorfer Zwergenmarkt wird am 14. März im Bürgerhaus Reinsdorf veranstaltet. Dann gibt es wieder Sachen, die man für Kinder gebrauchen könnte von Spielzeug über Bücher, Schuhe, Kleidungsstücke für Frühjahr und Sommer in den Größen 50 bis 176. Der Markt beginnt am 14. März ab 12.30 Uhr bereits für Schwangere, ansonsten ab 13 und bis 17 Uhr. Anmeldungen sind bis 6. März auf der Facebookseite Zwergenmarkt Reinsdorf oder an zwergenmarkt-reinsdorf@web.de möglich.