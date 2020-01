Sächsische Helbe überspült Feld

Die Sächsische Helbe hat kurz vor dem Hängsberg, zwischen Greußen und Ottenhausen, ein Feld überspült. Ein Loch im Damm ist die Ursache. Erst Anfang November ist die Sächsische Helbe am gesamten Lauf ausgebaggert worden. Dass das Wasser wegläuft, ist besonders ärgerlich, weil der Gondelteich in Weißensee gerade wieder einmal beim normalen Wasserstand angekommen ist. In den vergangenen Jahren hat der schlechte Zustand des Gewässers immer wieder für Wassermangel im Weißenseer Gewässersystem gesorgt.