Saisonabschluss im Rosarium Sangerhausen

Die Saison im Europa-Rosarium Sangerhausen geht am Samstag, 31. Oktober, offiziell zu Ende. Inzwischen hat der Herbst Einzug gehalten, und noch immer blühen viele Rosen. Gleichzeitig leuchten die Hagebutten in ihrer Farbenpracht. 11 Uhr wird zur Rosen- und Hagebuttenführung eingeladen. Voranmeldung ist erforderlich unter Telefon: 03464/19433 oder per E-Mail: info@sangerhausen-tourist.de.

Von 14 bis 16 Uhr unterhält das Blasorchester Oberröblingen die Parkbesucher. Ab 17 Uhr setzt sich für die jüngsten Besucher der traditionelle Laternenumzug durch das Rosarium in Bewegung, angeführt von Rosenkönigin Tina I. und Rosenprinzessin Angie I., musikalisch begleitet vom Hettstedter Fanfarenzug.

Der Eintrittspreis für den Saisonabschluss beträgt 6 bzw. 2 Euro (Kinder). Es ist erforderlich, einen Mund- und Nasenschutz während des Laternenumzuges zu tragen. Ebenso ist die Erfassung der Kontaktdaten der Umzugsteilnehmer notwendig, teilt der Veranstalter mit.