Salti und Luftsprünge zum großen Jubiläum der Sondershäuser Skate Arena

Seit einigen Jahren sucht der zwölfjährige Lenny die Skate Arena täglich auf. In all der Zeit lernte er immer mehr Tricks; so auch einen Rückwärtssalto mit Scooter, der unter Roller-Fahrern als „Backflip“ bekannt ist.

Sondershausen Im Jahr 2008 wurde die Freizeitanlage eröffnet. Über die Jahre stieg die Beliebtheit der Einrichtung, die bereits über 100.000 Besucher angezogen haben soll.

Übertritt der zehnjährige Leandro die Türschwelle zur Skate Arena in Sondershausen, ist der Junge in einer anderen Welt. Beim Anblick der Halfpipes ist die Zeit völlig vergessen. Dann gilt: Rauf auf den Roller und rein ins Getümmel. „Ich brauche meinen Enkel nie abholen, bevor die Halle ihre Türen wieder schließt“, freute sich Kerstin Lüdecke über die Begeisterung ihres Enkels für die Freizeiteinrichtung, die am Wochenende mit etlichen Unterstützern, Gästen und Aktionen das 15-jährige Jubiläum feierte.

Im Jahr 2008 wurde die Skate Arena eröffnet; seither hat sich die Nutzerzahl um ein Vielfaches erhöht. Inzwischen kümmern sich nicht nur zwei Festangestellte um den Betrieb - an deren Seite gibt es zahlreiche Helfer, die ehrenamtlich in die Hände spucken. Foto: Susann Salzmann / Funke Medien Thüringen

Seit der Eröffnung soll die städtische Einrichtung bereits rund 130.000 Kinder und Jugendliche angezogen haben. Seit 2008 steigerte sich die Popularität der Anlage Jahr für Jahr. Kamen anfangs durchschnittlich fünf bis 20 Kinder und Jugendliche täglich, seien es im Jahresschnitt nun zwischen 60 und 70 Kindern täglich, nannte Arena-Leiter Toni Mühlhans aktuelle Nutzerzahlen. Damals dominierte in der Halle noch das Bild von Skateboardern oder BMX-Fahrern - heute sind viele mit Tretrollern unterwegs.

Beim Sport werden schnell Kontakte geknüpft

Einbußen erfuhr die Skate Arena gezwungenermaßen durch die Corona-Pandemie mit notwendigen Auflagen. Teils konnten sich zu Pandemiezeiten nur maximal 20 Nutzer in der Halle austoben, erinnerte sich Mühlhans. Ohne Anmeldung ging damals nichts. Und die 20 Plätze waren stets im Nu weg.

Mit Marcel Grunert und Toni Mühlhans arbeiten zwei Festangestellte in der Skate Arena. Mühlhans gestaltet die Entwicklung der Freizeiteinrichtung seit März 2014 aktiv mit. Seit 2018 leitet er die Skate Arena und fand: „Wir haben an allen Schrauben gedreht, an denen man drehen kann“. Das bedeutet im Klartext, dass sich die Einrichtung über die letzten 15 Jahre etwa durch einen Kletterparcours für die Kleinen und einem Pumptrack im Außengelände für über 30.000 Euro zu einer Einrichtung mit altersunabhängigem Angebot weiterentwickelt hat. Rollerfahren im Seniorenalter? Warum nicht, lächelte Mühlhans. Die Realität zeige allerdings, dass das durchschnittliche Nutzeralter zwischen vier und 20 Jahren liege.

Zurück zu Leandro: Der besucht die Skate Arena in unregelmäßigen Abständen. „Er kommt nicht aus der Region; wenn er aber zu Besuch ist, möchte er jedes Mal hierher“, erzählte seine Sondershäuser Oma. Für kleines Geld können Roller ausgeliehen werden; Knieschoner und Helm ebenfalls. Über das Interesse am Toben würden zusätzlich schnell Freundschaften geschlossen, so Lüdecke. Ein positiver Nebeneffekt, den auch die Mitarbeiter, Helfer und Unterstützer der Skate Arena nach eigenen Worten beobachten.

Zur Jubiläumsfeier der Skate Arena kamen viele Besucher. Das Team der Einrichtung hatte sich zu diesem Anlass zahlreiche Aktionen ausgedacht. Foto: Toni Mühlhans / Leiter Skate Arena Sondershausen

Glückliche Kinderaugen sind für die Erwachsenen der schönste Lohn. Lenny Wagner, gerade einmal zwölf Jahre alt, ist einer derjenigen, der an allen Öffnungstagen in der Halle oder auf dem Außengelände mit Scooter neue Tricks einübt. Er saust die Steilwände herab, hebt mit kontrollierten Bewegungen samt Roller in die Lüfte ab und beeindruckt andere, noch unerfahrenere Scooter-Fahrer mit seinen Kunststücken. Braucht einer Hilfe oder Tipps, um einen Trick zu lernen, dann sind Stammnutzer wie Lenny zur Stelle. „Ich kann sogar einen Rückwärtssalto“, erzählte dieser und ließ seinen Worten Sekunden später Taten folgen.

Wünsche für die nächsten 15 Jahre? Leiter Mühlhans denkt an eine mögliche Erweiterung des Außenparcours und eine Steigerung der Besucherzahlen. Steffen Grimm (parteilos), Bürgermeister von Sondershausen, dankte allen Beteiligten für ihren Einsatz, um die Skate Arena zu einem Erfolgsprojekt zu machen.