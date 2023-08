Sangerhausen: Geführte Tour im Friedwald

Der Friedwald in Sangerhausen bietet Beisetzungen in der Natur.

Sangerhausen. Am 2. September können sich Interessierte wieder im Friedwald Sangerhausen informieren.

Bei einer kostenlosen Waldführung durch den Friedwald Sangerhausen haben Interessierte am Samstag, 2. September, um 14 Uhr wieder die Möglichkeit, mehr über die Bestattung in der Natur zu erfahren. Die Friedwald-Förster erklären beim gemeinsamen Spaziergang die Idee des Friedwalds und beantworten Fragen zu Vorsorge- und Beisetzungsmöglichkeiten, Kosten und Grabarten. Zudem vermittelt der etwa einstündige Rundgang einen Eindruck des Waldes und der friedlichen Stimmung dieses besonderen Bestattungsortes. Treffpunkt ist die Infotafel am Friedwald-Parkplatz, Im Grunde, in Sangerhausen-Wettelrode. Da die Plätze für die Waldführung begrenzt sind, ist eine Anmeldung unter www.friedwald.de/sangerhausen oder Telefon: 06155/84 81 00 erforderlich.