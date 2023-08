Sangerhausen: Noch einmal Picknick und Konzert im Rosarium

Sangerhausen. Noch ein letztes Picknickkonzert anlässlich des 120. Geburtstags des Rosariums Sangerhausen gibt es am 10. September zu feiern.

Die Reihe von Picknick-Konzerten zum 120. Geburtstag des Europa-Rosariums in Sangerhausen findet am Sonntag, 10. September, um 14 Uhr mit der Band „The Malibu Sunrise Gang“ ihren Abschluss. Die drei Leipziger Musiker Fabian Hentschel, Richard Holzapfel und Johannes Grimm touren seit fast zehn Jahren gemeinsam durch Europa. Das Ergebnis sind kreative Spontaneität und ungebremste Spielfreude. „The Malibu Sunrise Gang“ liefert mit Gesang, Gitarre, Klavier, Saxophon und Kürbis handgemachte, groovige Live-Musik für Herz und Hüften, zum Zuhören und Mitwippen.

Die Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen sich auf viele bekannte Songs freuen, die sie so noch nie gehört haben. Die musikalische Zeitreise umfasst mehr als 50 Jahre, sie beginnt in den späten 1960er-Jahren. „The Malibu Sunrise Gang“ interpretiert Songs von Jimi Hendrix, Prince, George Michael, Stevie Wonder oder Pharrell Williams auf ganz besondere Art und Weise.

Für das von Tempton Sangerhausen präsentierte Picknick-Konzert im Europa-Rosarium gelten die regulären Eintrittspreise. Es kann der mit eigener Verpflegung gefüllte Korb mitgebracht werden. Vor Ort gibt es aber ebenso alles für den Imbiss im Park zu erwerben.