Sangerhausen: Spaziergang im Friedwald

Sangerhausen. Die Friedwald-Förster bieten am 16. September wieder einen Informationsrundgang durch den Friedwald bei Sangerhausen.

Eine Führung durch den Friedwald Sangerhausen bieten die Friedwald-Försterinnen und -Förster am Samstag, 16. September, um 14 Uhr an. Bei dem Spaziergang zeigen sie, wie ein Baumgrab im Friedwald aussieht, woran Interessierte freie Grabstätten erkennen können und was diese kosten. Die Führung dauert laut Ankündigung etwa eine Stunde. Treffpunkt ist die Infotafel am Friedwald-Parkplatz, Im Grunde, in Sangerhausen-Wettelrode.

Anmeldung unter Tel.: 06155 / 84 81 00,www.friedwald.de/sangerhausen