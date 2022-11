Sangerhausen: Weihnachtsshow mit Maxi Arland

Sangerhausen. In der Mammuthalle in Sangerhausen gibt es Ende November eine Schlager-Weihnachtsshow.

Die „Show Weihnachten mit unseren Stars“ gastiert am Samstag, 26. November, beginnend um 16 Uhr in der Mammuthalle in Sangerhausen. Mit dabei sind Maximilian Arland, Kathrin und Peter, Jonny Hill und Michael Heck. Einen Abend lang können die Gäste in Sangerhausen den weihnachtlichen Klängen der Schlagerstars lauschen. Eintrittskarten gibt es bei der Tourist-Information Sangerhausen, Telefon: 03464/1 94 33 oder im Internet unter SchlagerTickets.com.