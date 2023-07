Sanierung der Greußener Herrenstraße beginnt noch diesen Sommer

Nachdem bereits viele Fassaden an den Häusern entlang der Herrenstraße saniert sind, kommt jetzt auch die Straße selbst in die Kur.

Greußen. Holperpiste in Greußens Innenstadt wird für 1,4 Millionen erneuert. Erdkabel für Strom ersetzen die Freileitungen und Masten.

Noch in diesem Sommer kommt die Herrenstraße in Greußen in die Kur. Die Aufträge für den Anteil der Kommune an der grundhaften Sanierung seien vergeben, Ende August könne es losgehen, wie jetzt von Bürgermeister Torsten Abicht (parteilos) zu erfahren war. Rund 180.000 Euro gebe die Landgemeinde Stadt Greußen aus, um vor allem Gehwege und Nebenanlagen erneuern zu lassen.

Insgesamt soll die grundhafte Sanierung der maroden Holperpflasterpiste am Rand der Greußener Innenstadt etwa 1,4 Millionen Euro kosten. Einen großen Teil der Investitionssumme trügen Bund und Land über die Städtebauförderung, erklärt Abicht. Das sei möglich, weil die Herrenstraße im offiziell ausgewiesenen Sanierungsgebiet Greußener Altstadt liege.

Bei der Sanierung sollen durch den Trink- und Abwasserzweckverband Helbe-Wipper (TAZ) auch neue Trinkwasserleitungen und Abwasserkanäle installiert werden. Außerdem würden im Verlauf der Bauarbeiten neue Elektrokabel durch die Thüringer Energienetze-Gesellschaft (TEN) unterirdisch verlegt, so Abicht weiter. Im Anschluss daran verschwänden die Masten mit den Freileitungen aus dem Straßenbild.

Das soll laut Auskunft des Bürgermeisters ähnlich wie die erst vor wenigen Jahren sanierte Neustadt gestaltet werden. Die Bürgersteige würden barrierearm mit flachen Borden angelegt. Auch Stadtgrün werde, soweit bei der engen Straße möglich, angepflanzt. Im Bereich um den Waidhof am Ende der Herrenstraße sei vorgesehen, zusätzlichen Parkraum zu schaffen und dafür die Stellplätze zu ordnen. Die Herrenstraße soll nach ihrer Sanierung als Einbahnstraße den Verkehr Richtung Innenstadt und Markt aufnehmen. Für die Bauzeit bis mindestes Juni 2024 sei mit Einschränkungen für Autofahrer und Anwohner zu rechnen, so Abicht.