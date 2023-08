Sanierung des Feuerwehrgerätehauses in Günserode ist abgeschlossen

Günserode. Die Freiwillige Feuerwehr Günserode lädt am 2. September zu einem Tag der offenen Tür ein.

Zu einem Tag der offenen Tür wird am Samstag, dem 2. September, in das Feuerwehrgerätehaus in Günserode eingeladen. Dabei handelt es sich um eine Premiere. Da man jedes Jahr ein Feuerwehrfest veranstaltet – in der vergangenen Woche die elfte Auflage – habe man bislang von einem zusätzlichen Tag der offenen Tür abgesehen, erklärte Mario Focke, Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Günserode und erster Vorsitzender des Feuerwehrvereins. Die erst vor etwa anderthalb Wochen abgeschlossene umfangreiche Sanierung des Gerätehaus ist allerdings Anlass genug, dies in einem passenden Rahmen zu feiern, betonte Mario Focke. Geplant habe man den Tag der offenen Tür aber schon, als abzusehen war, dass sich die Bauarbeiten auf der Zielgeraden befinden.

Neues Dach und neue Fassade

So sei das Gerätehaus in diesem Jahr in die Kur genommen worden, ein komplett neues Dach erhalten und die Fassade einen neuen Anstrich. Im Inneren sei unter anderem ein neuer Sanitärtrakt in Verbindung mit einem neuen Wasseranschluss entstanden. „Wir sind auf jeden Fall zufrieden mit dem Ergebnis und haben jetzt gute Bedingungen für unsere Einsatzkräfte“, sagte der Wehrleiter. Er sei froh, dass man die Sanierung ermöglicht bekommen habe. Alles sei jetzt auf einem Stand, mit dem man gut arbeiten könne.

Davon sollen sich die Besucher am 2. September selbst überzeugen. Los ginge es um 15 Uhr. „Alle Türen stehen an diesem Tag offen“, lädt der Wehrleiter zur Besichtigung ein. Die betreffe neben Umkleidekabine und Fahrzeughalle auch das Einsatzfahrzeug. Einmal im Inneren eines Feuerwehrautos zu sitzen – auch anfassen sei ausdrücklich erlaubt – dürfte vor allem ein Höhepunkt für die kleinen Besucher sein, ist Mario Focke überzeugt.

Für die Versorgung der Gäste solle es neben Kaffee und selbst gebackenem Kuchen auch eine Soljanka geben. Um die Zubereitung Letzterer kümmern sich Mitglieder des Feuerwehrvereins. „Auch der Grill brennt“, ergänzt Mario Focke.

Die Freiwillige Feuerwehr Günserode zählt aktuell 15 Kameraden. „Wir haben auch Nachwuchs“, so der Wehrleiter. So würden die vier Kinder aus Günserode zusammen mit dem Nachwuchs aus Seega eine Jugendfeuerwehr bilden. „Man braucht immer Nachwuchs und auch Einsatzkräfte“, bringt es Focke auf den Punkt. Und die seien bei der Feuerwehr in Günserode immer herzlich willkommen.