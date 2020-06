Kyffhäuserkreis. Der Kreistag will ein stärkeres Augenmerk auf die notwendigen Sanierungen der Kreisstraßen legen.

Sanierungsbedarf an Straßen im Kyffhäuserkreis ermitteln

Bis 30. November soll die Kreisverwaltung eine Prioritätenliste für die Sanierung von Kreisstraßen und Brücken erstellen. Das hat der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Die SPD-Fraktion hatte den Beschlussantrag eingebracht. In den vergangenen Jahren seien nur wenige Sanierungen an Kreisstraßen vorgenommen worden, hieß es.

