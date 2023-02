Sanitäter vom DRK-Kyffhäuserkreisverband sammeln bei Biathlon-WM Erfahrungen und treffen Sportstars

Kyffhäuserkreis. Sanitäter vom DRK-Kyffhäuserkreisverband ziehen positives Fazit über Einsatz bei Biathlon WM in Oberhof.

„Wir würden uns freuen, wenn der Veranstalter wieder anfragt, ob wir auch beim Weltcup im kommenden Jahr die Absicherung unterstützen“, sagt Sven Oesterheld vom DRK-Kyffhäuserkreisverband. Der Kreisverband war bei der am vergangenen Sonntag zu Ende gegangenen Biathlon-Weltmeisterschaft mit Ehrenamtlichen an allen neun Wettkampftagen zur sanitätsdienstlichen Absicherung der Großveranstaltung in Oberhof im Einsatz.

„Es war eine absolut gut organisierte Veranstaltung, alle waren begeistert“, so Oesterhelds Fazit. Das Zusammenspiel der Rettungskräfte habe gut funktioniert. In rund 170 Fällen hätten Personen während der WM versorgt werden müssen, von denen 25 zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Etwa 60 Einsatzkräfte, zu denen auch die Sanitäter aus dem Kyffhäuserkreis zählten, hätten täglich die Veranstaltung abgesichert, berichtet Sven Oesterheld.

Neben der Tatsache, dass man als Helfer bei jeder Veranstaltung Erfahrungen sammelt und diese für künftige Einsätze mitnimmt, sei es auch die Atmosphäre in Oberhof gewesen, von der die Sanitäter aus dem Kyffhäuserkreis beeindruckt waren. Zu den besonderen Momenten, die in Erinnerung bleiben, zählte Oesterheld zum Beispiel die zufälligen Begegnungen mit den ehemaligen Biathleten Kati Wilhelm und Erik Lesser. Bei einem anderen DRK-Sanitäter seien das die Eltern von Elvira und Hanna Oeberg gewesen, erzählt Sven Oesterheld.

Er bedankt sich bei allen mitgereisten freiwilligen Helfern aus dem Kyffhäuserkreis für ihr Engagement während des WM-Einsatzes. Es sei keine Selbstverständlichkeit, dafür die Freizeit zu opfern.