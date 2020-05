Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sanitätszentrum für Kaserne in Sondershausen

Für den Neubau eines Sanitätsversorgungszentrums in der Karl-Günther-Kaserne in Sondershausen hat das Bundesverteidigungsministerium 3,9 Millionen Euro vorgesehen. Das teilte der CDU-Bundestagsabgeordnete Manfred Grund mit. Der Ausbau und Erhalt der Bundeswehr-Liegenschaften bilde einen Schwerpunkt der infrastrukturellen Bemühungen in dieser Legislaturperiode. Der Baubeginn könne nach Angaben des Verteidigungsministeriums zeitnah erfolgen. Der Neubau diene dem erhöhten Bedarf an sanitätsdienstlicher Versorgung der Soldaten aufgrund der geänderten Strukturen am Standort des Feldwebelanwärter- und Unteroffizieranwärterbataillons in Sondershausen.