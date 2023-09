Foto: Henning Most

Mit einem Festgottesdienst wurde die Kirche Sankt Bonifatius in Rockstedt wieder eingeweiht. Im Bild: Pfarrer Frank Freudenberg (von links), Silke Wienrich, Bärbel Strickrodt, Nicole Schulz, Gabi Brunner und Matthias Kopka.

Henning Most

Henning Most

Sankt Bonifatius in Rockstedt mit Gottesdienst neu eingeweiht

Rockstedt. Nach aufwendiger Sanierung öffnet die Kirche wieder ihre Türen. Die Arbeiten brachten so manche Überraschung zutage.

Vor voll besetzten Rängen wurde am Wochenende ein Festgottesdienst zur Wiedereinweihung der Rockstedter Sankt-Bonifatius-Kirche gefeiert. Die Besucher sowie Pfarrer Frank Freudenberg, der den Gottesdienst im Beisein von Superintendentin Steffi Wiegleb hielt, hatten allen Grund zur Freude: Seit März konnte keine Predigt mehr in dem Gotteshaus gehalten werden, denn die Handwerker und Restauratoren hatten Einzug gehalten.

Mit der Sanierung des Kirchenschiffes und des Chorraumes mit Kreuzgewölbe konnte endlich ein lang geplantes Projekt in Angriff genommen werden. Neben bürokratischen Hürden waren auch finanzielle Herausforderungen zu überwinden. Durch Fördergelder und Lottomittel, Spenden aus dem Kirchenkreis sowie vom Rotary-Club Sondershausen konnte auch dieser Kraftakt bewältigt werden.

Im Inneren des Turmes türmt sich der Taubendreck

„Wir waren auch froh, überhaupt Handwerker zu bekommen, denn die sind derzeit Mangelware“, sagt Frank Freudenberg. Betreut wurde das Sanierungsprojekt durch das Architekturbüro Angermann aus Ebeleben. „Wir haben nicht schlecht gestaunt, als wir im Inneren des alten Wehrturmes – direkt über seinem Kreuzgewölbe – meterhohen Taubendreck entdeckten. Um überhaupt mit der Sanierung des Kirchenschiffes zu beginnen, musste der entfernt werden“, erklärt die Architektin Bärbel Angermann.

Ein Spezialist hatte die Arbeiten übernommen. Dazu musste eine Öffnung zum Kirchenschiff hergestellt werden, um die Hinterlassenschaften über ein Rohrleitungssystem abzusaugen. Anschließend konnten Tischler, Maler und Putzer mit ihrer Arbeiten beginnen.

Dittus-Orgel soll als nächstes in die Kur

Alte Farbanstriche mussten entfernt, Spalten in der Holzdecke mit Leisten verschlossen werden, damit die Ablagerungen über dem Tonnengewölbe nicht mehr durchrieseln können. Der Farbton war schnell gefunden, ein helles freundliches Blau wurde dem Gemeindekirchenrat von der Restauratorin Antje Pohl vorgeschlagen. „Ich freue mich über das Ergebnis, durch die Helligkeit der Farben wirkt das Gotteshaus heller und frischer“, sagt Bärbel Angermann.

Alle Arbeiten wurden im Einklang mit der Denkmalbehörde durchgeführt, erklärt Matthias Kopka, Vorsitzender des Gemeindekirchenrates. Um das komplette Kirchenschiff farblich zu gestalten, musste die Dittus-Orgel demontiert werden. Als Nächstes soll die Orgel einer Kur unterzogen werden, wenn es die finanziellen Mittel zulassen.

„Ich bin dankbar, dass wir in diesen unsicheren Zeiten und knapper Kassen ein solch umfangreiches Projekt zu Ende bringen konnten“, so Freudenberg, der nun Abschied von Nordthüringen nimmt und künftig in Wernigerode arbeitet.