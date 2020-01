Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Satire über Hitlers gefälschte Tagebücher

Der Rudolstädter Schauspieler Markus Seidensticker kann sich noch gut erinnern, als 1983 die gesamte Bundesrepublik für einen Moment glaubte, man habe Hitlers Tagebücher entdeckt. Er war damals 13, 14 Jahre alt und lebte in Münster. Das war eine große Sache, sagt er, eine Sensation, die in einer historischen Blamage für das Stern-Magazin gipfelte. Denn das Bundeskriminalamt stellte wenig später fest, dass es sich bei den Tagebüchern um Fälschungen handelte. Teile des Papiers und Leims waren nach 1945 hergestellt worden.

Auch Schauspielkollege Marcus Ostberg hat die Geschehnisse seinerzeit als Zehnjähriger in Ostberlin am Fernseher miterlebt. Wir haben immer zum Abendbrot Tagesschau geguckt, sagt er. Seine Mutter stammt aus Österreich. Der Liebe wegen lebte sie in der DDR.

1992 verarbeitete Helmut Dietl den hanebüchenen Skandal in seinem Filmmeisterwerk „Schtonk!“, in dem Uwe Ochsenknecht und Götz George kongenial die Hauptrollen spielten. Nun hat das Theater Rudolstadt die Satire für die Bühne adaptiert. Die Hauptrollen übernehmen Marcus Ostberg und Markus Seidensticker.

Ostberg mimt Fälscher Fritz Knobel. Er verkauft dem Altnazi und glühenden Hitlerverehrer Karl Lentz einen selbst gemalten Eva-Braun-Akt als Werk des Führers. Als ein Kunsthistoriker die Echtheit des Gemäldes bestätigt und zudem behauptet, auf dem Gebiet der DDR sei kurz vor Kriegsende ein Flugzeug mit privaten Habseligkeiten Adolf Hitlers abgestürzt, kommt dem Fälscher eine lukrative Idee. Warum nicht Hitlers Tagebuch selbst verfassen und dem gutgläubigen Lentz andrehen?

Unterdessen bemüht sich Reporter Hermann Willié, gespielt von Markus Seidensticker, die alte Jacht von Hermann Göring wieder flott zu kriegen. Da ihm die finanziellen Mittel fehlen, versucht er eine Geschichte über das Nazi-Schiff ans Magazin „HH-press“ zu verkaufen, allerdings ohne Erfolg. Das Blatt wendet sich erst, als Willié vom angeblichen Hitler-Tagebuch erfährt. Nicht nur er erliegt der Sensationsgier, die Chefetage von „HH-press“ macht Millionen locker, um in den Besitz der insgesamt 60 Notizbücher zu kommen.

Das Theaterstück orientiere sich stark an der Filmvorlage. Das habe am Anfang der Proben für ein paar Schwierigkeiten gesorgt, sagt Markus Seidensticker. Denn während ein Film die Schauplätze und Handlungsstränge durch Schnitte rasch wechseln könne, müsse das Theater Entsprechungen finden, etwa durch Lichtstimmungen und Musik.

Für das kleine Theater Rudolstadt ist „Schtonk!“ eine große Produktion. Insgesamt wirken 13 Schauspieler mit. Um nicht Gefahr zu laufen, die Filmfiguren eins zu eins zu kopieren, hätten einige Ensemblemitglieder es abgelehnt, Dietls Film im Vorfeld noch einmal zu sehen. Für Ostberg war das kein Problem. Ganz im Sinne seines Charakters meint er schmunzelnd: Warum nicht bei anderen klauen, die Vorlage ist doch gut.

Markus Seidensticker ist seit langem Schtonk-Fan und konnte schon vor Probenbeginn einzelne Passagen auswendig, etwa die irrwitzigen Entsprechungen für die Initialen FH, die sich die Medienleute ausdenken: Fahne hoch? Führer Hitler? Führers Hund? Führer Hauptquartier? Dabei hatte Fälscher Knobel nur einfach nicht die passenden Lettern zur Hand.

Der Titel „Schtonk!“ ist eine Reminiszenz an Charlie Chaplins Großen Diktator. In der Rede des an Hitler angelehnten Despoten verwendet Chaplin darin mehrfach das lautmalerische Wort Schtonk, das für fremdländische Ohren wie Deutsch klingt.

Karten für die Premiere von „SCHTONK!“ am Theater Nordhausen am 7. Februar um 19.30 und für die weiteren Vorstellungen am 28. Februar und 21. März jeweils um 19.30 Uhr sowie am 16. April um 14.30 Uhr gibt es an der Theaterkasse, Telefon: 03631/983 452, oder der Touristinformation Sondershausen, Telefon: 03632/788 111.