Schalter verwechselt: In einer Küche in Sondershausen brennt es

Sondershausen Für die Zeit des Feuerwehreinsatzes war die Johann-Karl-Wezel-Straße voll gesperrt.

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren am Dienstagmorgen in der Johann-Karl-Wezel-Straße im Einsatz. In der Küche einer Wohnung waren gegen 8: 20 Uhr auf dem Herd Küchenutensilien in Brand geraten. Die 19-jährige Bewohnerin und ihr Kind konnten sich unverletzt aus der Wohnung retten. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell gelöscht.

Zurück blieben eine verrußte Wohnung und beschädigte Küchenmöbel. Die Kriminalpolizei untersucht Spuren zur Brandursache. Vermutlich verwechselte die junge Frau die Schalter vom Backofen mit dem Cerankochfeld. Die Ermittlungen dauern an. Für die Zeit des Feuerwehreinsatzes war die Johann-Karl-Wezel-Straße voll gesperrt.

Rückfragen bitte an 03631 961503

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen