Schard: Ehrenamt soll Staatsziel in Thüringen werden

Im Verfassungsausschuss, dessen Vorsitzender Sie sind, wird aktuell darüber verhandelt, das Ehrenamt als Staatsziel in die Thüringer Verfassung zu schreiben. Warum?

Die Regierungsfraktion von Linke, SPD und Grüne, die CDU und die AfD haben dazu Anträge eingereicht, die sich in Position und Ausformung unterscheiden, die aber alle das Ziel haben, das Ehrenamt als Staatsziel beziehungsweise dessen Förderung in der Verfassung zu verankern. Das Thema Ehrenamt ist unwahrscheinlich wichtig. In Thüringen gibt es etwa 850.000 Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Sie leisten einen besonders wichtigen Beitrag zum Zusammenhalt der Gesellschaft, aber auch dazu, dass in kleineren Orten etwas stattfindet. Mit einer Passage zum Ehrenamt in der Verfassung würde zwar kein individuelles Recht erwachsen, aber es wird mindestens eine Wertigkeit abgebildet. Auch weitere gesetzliche Maßnahmen würden sich daran orientieren, was ja auch der Sinn eines Staatsziels ist.

Ehrenamtliches Engagement würde finanziell stärker unterstützt?

Grundlage dafür ist der Landeshaushalt. Es ist so, dass es auf der einen Seite nicht nur plakativ sein darf, dass sich Thüringen zum Ehrenamt und dessen Förderung bekennt, sondern dass sich das Staatsziel auch realisiert. Wenn der Landtag in Haushaltsdebatten ist, wenn Programme aufgestellt werden, dann hat man immer auch die verfassungsrechtliche Regelung und Intention im Sinn, das Ehrenamt zu fördern.

Neben landesweiten Verbänden spielt das Ehrenamt vor allem ganz konkret in Dorf und Stadt eine große Rolle. Unterstützung der Vereinsarbeit ist eine freiwillige Aufgabe für die Gemeinde, also stark von der Kassenlage abhängig. Hilft das Staatsziel da weiter?

Davon bin ich überzeugt. Die Verfassung gilt ja nicht nur für das Land, sondern auch für die Gemeinden. Das kann jetzt nicht bedeuten, dass das Land die Gemeinden in irgendeiner Weise finanziell überfordert. Neben der Symbolik soll bei allen Debatten das Ehrenamt noch stärker in den Fokus der Handelnden rücken und eine Diskussion, wie mit einem solchen wichtigen Staatsziel zu verfahren ist und welche Wertigkeit es bei Abwägungen mit anderen Aufgaben einnimmt, ist damit mindestens eröffnet.

Dabei sind Gemeinden in schwieriger Haushaltslage gezwungen, Entscheidungen zu treffen, die am Ende auch ehrenamtliche Arbeit erschweren, zum Beispiel wenn Gebühren für die Nutzung kommunaler Räume erhöht werden...

Wir dürfen das eine nicht gegen das andere ausspielen. Das Land kann nicht einfach sagen, das gebe ich jetzt alles in die Verantwortung der Gemeinden. Natürlich ist die Landesregierung an dieser Stelle gefragt, wenn wir über Budgets und wenn wir über den kommunalen Finanzausgleich reden. Insbesondere im Land müssen wir noch stärker, egal wie die Regierung heißen mag, eine Sensibilität dafür entwickeln, wie die kommunale Ebene dieses Staatsziel auch umsetzen kann, ohne andere Aufgaben vernachlässigen zu müssen.

Wie ist der weitere Ablauf?

Nach den Anhörungen gibt es Auswertungsdebatten innerhalb des Ausschusses, bei denen, wenn es gut läuft, ein Kompromiss in der Formulierung gefunden wird. Neben dem Thema „Ehrenamt“ sind aber noch eine Vielzahl weitere Änderungen eingebracht, die auch bearbeitet werden müssen. Dann kommt die Sache mit einem Vorschlag zurück in den Landtag und wird abgestimmt.

Ist das noch zu schaffen vor der nächsten Wahl, die im April 2021 stattfinden soll?

Wie schnell und wann Änderungen umgesetzt werden, hängt von der Einigungsfähigkeit der Fraktionen ab. Nicht zu vergessen, dass es einer Zweidrittelmehrheit für Verfassungsänderungen bedarf.