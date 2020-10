Schard für Mindestabstand zu Windrädern

„1000 Meter sind das Minimum“ – mit einem Gesetzesentwurf seiner Fraktion will der örtliche CDU-Landtagsabgeordnete Stefan Schard die Thüringer Bauordnung so ändern, dass darin ein entsprechender Mindestabstand von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung im Kyffhäuserkreis festgeschrieben wird. Das in die Ausschüsse überwiesene Gesetz geht damit an das Maximum dessen, was der Bund in einer Länderöffnungsklausel ermöglicht. „Der Schutz der Anwohner im Kyffhäuserkreis vor Immissionen muss im Mittelpunkt stehen.“ Er sei überzeugt: „Das Vorrücken in den Nahbereich schadet der Akzeptanz der Windkraft, wie man an vielen Beispielen und Bürgerinitiativen sehen kann.“

Der Politiker wies darauf hin, dass die Möglichkeit der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen, individuell Mindestabstände auch von mehr als 1000 Metern festzulegen, ausdrücklich erhalten bleibt. Der Umgang mit der Windenergie sei eine Zukunftsfrage für den Kreis. Über dieses und andere Themen will Schard am Dienstag, 6. Oktober, auf dem Markt in Sondershausen und am Donnerstag, 8. Oktober, auf dem Markt in Greußen mit Bürgern ins Gespräch kommen.