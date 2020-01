Kyffhäuserkreis. Bürgerbefragung in Landgemeinde Stadt An der Schmücke ergab Wunsch nach Namensänderung.

Schard: Land soll sich mit neuem Städtenamen befassen

Der CDU-Landtagsabgeordnete Stefan Schard fordert von der Landesregierung Auskunft, wie mit dem Wunsch der Bürger die Landgemeinde „Stadt An der Schmücke“ umzubenennen, umgegangen werden soll. „Ich möchte wissen, in welcher Form die Landesregierung bereits gestellte Anträge auf Namensänderung behandeln werde“, erklärte Schard. „Grundsätzlich bestünde die Möglichkeit, den Antrag der Stadt auf Namensänderung aufzugreifen, um die Namensänderung per Gesetz durch den Landtag beschließen zu lassen“, so Schard weiter.

Seit Monaten wird in der im vergangenen Jahr neu gegründeten Landgemeinde über deren Name diskutiert. Im Neugliederungsetz sei als Name „Stadt an der Schmücke“ festgeschrieben. Das empfinden zahlreiche Bürger und auch Kommunalpolitiker als verwirrend, heißt auch ein bekannter Höhenzug im Thüringer Wald „Schmücke“. Vor drei Monaten befragt, hätten die Bürger für einen Namenswechsel votiert. Die fusionierte Kommune solle „Stadt Heldungen“ heißen. Dies rief ebenfalls Proteste etwa in Oldisleben hervor. Das letzte Wort hätte nun das Innenministerium. Seit drei Monaten aber habe dieses nicht erkennbar reagiert, lautet der Vorwurf des CDU-Politikers. Mit der Anfrage wolle er die Landesregierung zwingen, sich mit dem ungelösten Problem zu beschäftigen.