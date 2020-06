Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schard: Landesregierung lässt Kommunen allein

Die fortschreitende Übertragung von Aufgaben der Landesregierung an die Kommunen bringe diese in immer neue Schwierigkeiten, lautet das Urteil des CDU-Landtagsabgeordneten Stefan Schard nach dem Besuch beim Bürgermeister Helbedündorfs Jörg Steinmetz (CDU). Das Abwälzen der Verantwortung für den eingeschränkten Regelbetrieb in den Kindergärten auf die Kommunen durch die Landesregierung in den vergangenen Wochen sehen beide als ein weiteres Problem im Verhältnis der Kommunen zum Freistaat.

Kritisiert wurde auch die bislang nicht umgesetzte Übernahme der Kosten im Rahmen der Straßenausbaubeiträge durch die rot-rot-grüne Landesregierung. Für angedachte und künftige Maßnahmen gebe es derzeit weder ein Antrags- oder Abrechnungsverfahren. Die Gemeinden werden allein gelassen. Geplante Projekte können nicht angegangen werden, weil niemand weiß, ob und wie der Zuschuss wirklich kommt, so Steinmetz. Das Jahr sei schon weit fortgeschritten und die Maßnahmen drohen aufgrund des Nichthandelns zu scheitern. An eine Ausschreibung sei aktuell nicht zu denken. Ebenso angemahnt wurde ein schneller Auszahlungsmodus für die versprochene Übernahme der Kindergarten- und Hortgebühren während der Schließungszeiten durch die Corona-Pandemie.