Schard setzt sich für Feuerwehren im Kyffhäuserkreis ein

Mit einem ganzen Katalog von Forderungen will sich der Landtagsabgeordnete Stefan Schard (CDU) für die Freiwilligen Feuerwehren im Kyffhäuserkreis einsetzen. Das Papier, das Schard mit der CDU-Fraktion entwickelt hat, sieht Unterstützungsleistungen und Verbesserungen für die Arbeit der Wehren vor. „Die Kameradinnen und Kameraden brauchen mehr Unterstützung vom Land. Ohne die Freiwilligen Feuerwehren geht beim Brand- und Katastrophenschutz im Kyffhäuserkreis gar nichts. Wer hier spart, spielt mit dem Feuer“, erklärte Schard.

Hinweise aus Gesprächen mit Wehren im Kyffhäuserkreis seien in das Papier eingeflossen. Der Politiker will höhere Fördersätze für Feuerwehrfahrzeuge durchsetzen sowie die Möglichkeiten auf gebrauchte Fahrzeuge ausweiten. Auch eine faire Finanzierung dieser Pflichtaufgabe durch eine angemessene Integration in den Kommunalen Finanzausgleich soll erfolgen. Dies beinhaltet eine zusätzliche Zuweisung von 50 Euro pro Mitglied. Mit einer Einsatz-Card sollen Ehrenamtliche bei ÖPNV, Schwimmbadbesuch und Museen profitieren. Den Nachwuchssorgen will Schard mit einer Erhöhung der Prämie für die Jugendfeuerwehr von 25 auf 50 Euro pro Kopf entgegenwirken.