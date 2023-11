Schaukonzept für Oberkirche mit schiefem Turm in Arbeit

Bad Frankenhausen. Stadtrat Bad Frankenhausen vergibt neben Gestaltungsplanung auch Bauarbeiten für künftiges Besucherzentrum.

Zwei weitere wichtige Entscheidungen für den Bau eines Besucherzentrum in der Oberkirche mit dem schiefen Turm hat der Bad Frankenhäuser Stadtrat jetzt getroffen. So wurden die Planungsleistungen für das museale Konzept des Projektes zur touristischen Vermarktung des Wahrzeichens der Stadt Bad Frankenhausen an die Arbeitsgemeinschaft „Schiefer Turm“ Balzer Schubert Architekten und Architekturbüro Hauswald BDA mit dem Atelier b.kommunikationsdesign der Diplomdesignerin Susanne Breitfeld vergeben.

Bauarbeiten nur halb soteuer wie geschätzt

Auch stellten die Stadtratsmitglieder die Weiche für den Ausbau der Ruinen des Kirchenschiffes zum Besucherzentrum. Sie vergaben die notwendigen Arbeiten an der Stahlbetonkonstruktions für das neue Gebäude neben den historischen Mauern der Kirchenruine und dessen Bodenplatte an die Firma Gesellschaftsbau Buttstädt.

Die beiden Aufträge sind mit Kosten von mehr als 150.000 Euro verknüpft. Allein die Bauarbeiten im Bereich des alten Kirchenschiffes schlagen mit fast 109.000 Euro zu Buche. Dabei bleiben die Auftragnehmer mit ihrem Angebot bei etwa der Hälfte der vom Planungsbüro vorab geschätzten Investitionssumme von 213.000 Euro für dieses Teilprojekt. Rund 50.000 Euro soll das museale Konzept kosten. Die Gesamtinvestition für die touristische Erschließung des schiefen Turms beläuft sich auf zehn Millionen Euro, die Stadt hat 7,1 Millionen Euro Fördermittel beantragt.

Sowohl für den Start der Planungen für die Ausgestaltung des künftigen Besucherzentrums mit Informationsmaterialien und -objekten zur Geschichte des schiefen Turms als auch für den Beginn der Bauarbeiten wird es höchste Zeit. Bereits 2025 will die Stadt das Bauwerk im Rahmen des Gedenkjahres „500 Jahre Bauernschlacht“ öffnen. Der schiefe Turm soll künftig begehbar sein und sich samt dem neuen Besucherzentrum zu einem Gästemagneten entwickeln. Potenzial zur weltweiten Attraktion hat der Turm allein schon wegen seiner Neigung: Über 4,60 Meter aus dem Lot ist Bad Frankenhausens Wahrzeichen und damit schiefer als der berühmte schiefe Turm von Pisa.

Bereits im Spätsommer waren einige Bauarbeiten am Projekt in Auftrag gegeben worden. Den Zuschlag für die Sanierung des Bestandsmauerwerks der alten Oberkirche einschließlich einer Bodenplatte im Schiff als ersten Schritt auf dem Weg zum Ausbau des Kirchenschiffes zu einem Besucherzentrum hatte der Stadtrat an eine Chemnitzer Firma vergeben. Parkplatz- und Straßenbau im Bereich um Turm und künftiges Touristenareal ging an die Firma Mütze Rätzel aus Wohlmirstedt als wirtschaftlichsten Bieter in der europaweiten Ausschreibung.

Die Arbeiten starteten im September im Außenbereich um die Oberkirche nachdem dort im Sommer archäologische Funde gesichert und dokumentiert worden waren. Anfang 2024 soll der nun komplett vergebene Bau des Besucherzentrums folgen. Parallel wird, beginnend mit dem Parkplatzbau unterhalb der Hochbehälter, der Straßenausbau vorgenommen. Im März 2025 soll der schiefe Turm als begehbares Ausflugsziel in Betrieb genommen werden.