Schaumiger Saisonabschluss in Heldrungen

Heldrungen. Mit einer Schaumparty beendet das Naturschwimmbad Heldrungen die durchwachsene Saison noch einmal fulminant.

Der durchwachsene Sommer hat den Freibadbetreibern in diesem Jahr nicht viel Freude bereitet. Um so fulminanter fiel der offizielle Saisonabschluss im Naturschwimmbad Heldrungen aus, das seit diesem Jahr mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Sömmerda nicht nur einen neuen Betreiber, sondern mit Sascha Hartmanns auch einen neuen Gastronomen hat: Zur Schaumparty-Premiere mit DJ, Biergarten und Beachvolleyball konnten am Wochenende viele Gäste begrüßt werden. In den Schaumbergen hatten auch Manulo (8) und Lupita (7) ihren Spaß. Die Schaumparty im Naturbad soll keine Eintagsfliege bleiben, sondern sich in den nächsten Jahren fest etablieren.