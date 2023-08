Schausteller bauen in Wiehe die ersten Fahrgastgeschäfte auf

Wiehe. Fahrgeschäfte, Flaniermeile und Kultur erwarten Besucher zum 331. Bartholomäusmarkt. Die Innenstadt wird stellenweise bis Montagmorgen gesperrt.

Sperrungen für den dreitägigen 331. Bartholomäusmarkt in der Wieheschen Innenstadt waren am Mittwoch noch nicht zu bemerken, doch Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr werden die notwendigen Straßensperrungen aufgestellt, sagte Karola Markmann, Marktmeisterin Roßleben-Wiehes. Für Flaniermeile, Bierwagen, Bühnen und Co. muss vor allem in der Innenstadt die Ortsdurchfahrt für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Befahrbar werden die gesperrten Bereiche erst wieder Montagmorgen gegen 7 Uhr sein, wenn der Bauhof die Verbotsschilder abtransportiert hat, verwies die Marktmeisterin.

Helikopterrundflüge sind am Wochenende möglich

Die Leopold-von-Ranke-Straße wird ab Höhe der Roßlebener Chaussee bis zum alten Friedhof gesperrt. Die Sperrung bis einschließlich Montag soll dazu beitragen, dass Händler, Schausteller und Co. problemlos abreisen können. Umleitungen sind ausgeschildert; das Einbahnstraßen-System der Oertelstraße wird während des Stadtfestes aufgehoben. Parkplätze stehen am Ortsausgang aus Richtung Donndorf kommend am Parkplatz an den Sempten und am Sportplatz zur Verfügung sowie, aus Richtung Allerstedt kommend, nahe des Stadtparkes beziehungsweise der Modellbahn Wiehe. Für Interessierte besteht während des Wochenendes die Möglichkeit, die Gegend aus der Vogelperspektive zu erkunden. Dafür wird der Sport- zum Landeplatz für Helikopter, die von dort aus zu Rundflügen aufbrechen.

Für das traditionelle Stadtfest mit überregionaler Bekanntheit konnte die Marktmeisterin 22 Händler gewinnen. Von selbst gefertigten Holzwaren über Honig bis hin zu Bekleidung und Schuhen sei die Auswahl vielfältig. Daneben bereichern zwei Schausteller das festliche Treiben. Neben dem im Kreis ansässigen Schaustellerbetrieb Exner hatte Schausteller Richter aus Torgau seine Zelte am Mittwoch schon auf dem Festplatz unterhalb des Schlosses aufgeschlagen. Seit rund vier Jahrzehnten komme die Schaustellerfamilie Richter nach Wiehe. „Schon meine Großeltern sind immer hierher gefahren“, erinnerte sich Enkel Patrick Richter an die Familientradition zurück.

Mit sieben Lastern fuhren sie auf dem Platz vor. Mittwoch floss fast die ganze Arbeitskraft in den Aufbau des Autoscooters – das dauere schon einmal bis zu acht Stunden, so Schausteller-Nachwuchs Patrick Richter. Besucher können sich von Freitag bis Sonntag auf dem Festplatz unterhalb des Schlosses etwa im Autoscooter oder Kinderkarussell, beim Lose ziehen oder Entenangeln sowie am Schießstand und Co. vergnügen.