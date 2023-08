Schernberg: Zum Geburtstag bleiben keine Wünsche offen

Schernberg. Der FSV Schernberg feiert das 75-jährige Bestehen mit gutem Fußballsport und Unterhaltung.

Besser hätte das Festwochenende beim FSV Schernberg fast gar nicht laufen können. Lob von allen Seiten, ein unterhaltsames Spiel gegen eine namhafte Mannschaft und schließlich auch noch ein gelungener Saisonauftakt, der die Fußballer zum Tabellenführer in der Kreisliga machte. Was will man mehr?

Einlaufkinder begleiteten die Teams am Samstag aufs Feld.. Foto: Matthias Pelzer / FSV Schernberg

Den 75. Geburtstag des Fußballsportvereins feierten die Schernberger Vereinsmitglieder mit vielen Gästen im grünen Wohnzimmer des FSV. Dafür hatte man die Traditionsmannschaft des FC Rot-Weiß Erfurt am Samstag zu Gast. Vor 220 Zuschauern entwickelte sich ein gutes Spiel, für das die Hauptstädter im Anschluss lobende Worte fanden. „Sie waren überrascht, wie vergleichsweise gut wir mithalten konnten“, erklärt Matthias Pelzer vom Vereinsvorstand. Dass eine Mannschaft gegen das Team aus Erfurt mal drei Tore schieße, sei höchst selten.

Auch wenn es am Ende nicht über eine 3:6-Niederlage hinaus reichte, war man über die heimischen Treffer durch Patrick Jakob, Christian Kellermann und Andreas Stietz mehr als erfreut. Mann des Spiels war aber der FSV-Keeper Martin Walzog. „Der ließ die komplette RWE-Mannschaft mit seinen Glanzparaden verzweifeln“, so Pelzer. Die RWE-Spieler blieben noch lange nach dem Spiel vor Ort und standen für Autogrammwünsche und Fotos zur Verfügung. Das sei sehr positiv bei den Gästen angekommen.

Bei Unterhaltung für Groß und Klein und Musik von DJ Uwe wurde das Vereinsjubiläum schließlich bis in die Abendstunden gefeiert. Neben der Sparte Fußball beherbergt der FSV mit seinem Vorsitzenden Frank Stietz noch die 3D-Bogenschützen, die Gymnastik- und die Laufgruppe.

Im Rahmen des 75. Geburtstages des FSV Schernberg gab es auch einen Malwettbewerb für die Kinder. Foto: Matthias Pelzer / FSV Schernberg

Die Fußball-Herrenmannschaft hat sich derweil in der zurückliegenden Zeit mit eigenem Nachwuchs verstärken können. Das erste Saisonspiel am Sonntag gegen Arterns Reservisten entschieden die Jubilare mit 4:2 zu sich und stehen damit nach dem ersten Spieltag an der Tabellenspitze. Am Ende der Saison soll der Rang möglichst einstellig bleiben. „In erster Linie wollen wir die Zuschauer zu Hause mit Siegen verwöhnen, letzte Saison waren wir hauptsächlich auswärts stark“, so Pelzer. Durchschnittlich besuchten zuletzt 110 Zuschauer die FSV-Heimspiele.