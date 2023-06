Schernberger Landwirtschaftsbetrieb schafft mehr Lebensraum für Bienen und Insekten

Schernberg. Naturschutzbund des Kyffhäuserkreises unterstützt die Vergrößerung der Blühwiese des Schernberger Landwirtschaftsunternehmens.

Seit gut drei Jahren läuft eine Aktion des Landwirtschaftsbetriebs Tino Klöppel aus Schernberg. Die hat zum Ziel, mehr Lebensräume für Bienen und Insekten zu schaffen. So können Privatpersonen, Institutionen, Unternehmen und Vereine für 20 Euro im Jahr – für 25 Quadratmeter – dazu betragen, das Anlegen und die Pflege von Blühwiesen für Bienen und Insekten zu unterstützen.

Blühwiesen-Aktion hat schon einige Unterstützer gefunden

„Bienen und Insekten sind für uns ein wichtiges Thema. Ohne die sieht es nicht gut aus für uns“, betonte Klöppel, der den Familienbetrieb mit seiner Frau Kathrin seit dem Jahre 2011 führt. Die Tiere seien schließlich die Bestäuber und Befruchter der Pflanzen, die das Landwirtschaftsunternehmen anbaut. Das sind unter anderem Gerste, Weizen, Dinkel, Raps, Erbsen und Hafer. Hinzu käme noch Grünland beziehungsweise mit Gras angesäte Ackerfläche, als Futterfläche für die Rinder. Alles in allem bewirtschaftet der Familienbetrieb mit landwirtschaftlichem Ackerbau und Grünland rund 200 Hektar.

Um dem Thema Naturschutz Rechnung zu tragen, habe sich Familie Klöppel entschieden, über die geforderten Flächen hinaus natürlichen Lebensraum für Bienen und Insekten bereitzustellen und zu bewahren. Die Blühwiesen-Aktion habe bislang einige Unterstützer gefunden, freuen sich Katja und Tino Klöppel. So hätten sich schon einige Leute aus Schernberg und Umgebung daran beteiligt, wofür sich Familie Klöppel bedankt. Und dies könnte gern auch in Zukunft so weitergehen, sagt Tino Klöppel. Genügend Fläche für Blühwiesen hätte man noch zur Verfügung.

Der Dank gelte auch dem Naturschutzbund (Nabu) Kyffhäuserkreis, der die Aktion der Landwirte in diesem Jahr erstmals unterstützt und mit 500 Euro – die Mittel stammen aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden – ebenfalls die Erweiterung der Blühwiese mit finanziert und fördert. Diese habe mittlerweile eine Größe von rund 3000 Quadratmetern, erzählt Klöppel. Katja Schappmann und Thomas Schlufter vom Nabu bewerten die Aktion des Schernberger Familienbetriebs als beispielgebend und nachahmenswert. Denn bezüglich der Blühwiesen für Bienen- und Insekten gebe es „auf jeden Fall noch Luft nach oben“, betonte Schlufter.

Gleichzeitig könne er feststellen, dass insbesondere die ortsansässigen kleineren Landwirtschaftsbetriebe bezüglich des Naturschutzes relativ viel tun. Als Beispiel nennt er hier landschaftspflegerische Maßnahmen.