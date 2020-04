Eine Scheune in Großberndten ist komplett abgebrannt.

Sondershausen. In der Nacht zu Montag ist eine Scheune in Großberndten abgebrannt. Ein angrenzender Wohnblock mit 21 Personen musste evakuiert werden.

Scheune im Kyffhäuserkreis komplett abgebrannt – Kripo ermittelt

In Sondershausen (Kyffhäuserkreis) ist in der Nacht zu Montag eine Scheune abgebrannt. Dabei sei ein Schaden von 20.000 Euro entstanden, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen.

21 Personen seien aus einem angrenzenden Wohnblock vorsorglich in Sicherheit gebracht worden, so dass niemand verletzt wurde. 66 Feuerwehrleute waren an dem Einsatz im Ortsteil Großberndten beteiligt.

Die Kriminalpolizei werde im Laufe des Tages die Ermittlungen zur bisher unklaren Brandursache aufnehmen, hieß es.

Scheune im Kyffhäuserkreis brennt völlig nieder Scheune im Kyffhäuserkreis brennt völlig nieder Am frühen Montagmorgen ist eine Scheune in Großberndten abgebrannt. Foto: Silvio Dietzel

Scheune im Kyffhäuserkreis brennt völlig nieder Die Rettungsleitstelle alarmierte gegen 2.30 Uhr die Einsatzkräfte zu einem Brand in Großberndten (Kyffhäuserkreis). Foto: Silvio Dietzel

Scheune im Kyffhäuserkreis brennt völlig nieder Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Scheune bereits im Vollbrand. Foto: Silvio Dietzel

Scheune im Kyffhäuserkreis brennt völlig nieder Durch die starke Rauchentwicklung wurde ein angrenzender Wohnblock mit 21 Personen evakuiert. Foto: Silvio Dietzel



Scheune im Kyffhäuserkreis brennt völlig nieder Die Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass das Gebäude komplett abbrannte. Foto: Silvio Dietzel

Scheune im Kyffhäuserkreis brennt völlig nieder Im Laufe des Tages werden Brandursachenermittler vor Ort klären, wodurch der Brand entstanden ist. Foto: Silvio Dietzel

Scheune im Kyffhäuserkreis brennt völlig nieder Gegen 4.30 Uhr konnten die Einsatzkräfte den Einsatzort verlassen. Foto: Silvio Dietzel

Scheune im Kyffhäuserkreis brennt völlig nieder Die Feuerwehr Schernberg blieb zur Feuerwache vor Ort. Foto: Silvio Dietzel



Scheune im Kyffhäuserkreis brennt völlig nieder Im Einsatz waren 13 Fahrzeuge und 66 Feuerwehrleute aus sechs Feuerwehren. Foto: Silvio Dietzel

Scheune im Kyffhäuserkreis brennt völlig nieder Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Großberndten, Kleinberndten, Immenrode, Sternberg, Ebeleben und die Feuerwehr Sondershausen Bebra. Foto: Silvio Dietzel

Scheune im Kyffhäuserkreis brennt völlig nieder Um 5 Uhr konnte schließlich Feuer aus gemeldet werden. Foto: Silvio Dietzel

