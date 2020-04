In Großberndten ist in der Nacht zu Montag eine Scheune ausgebrannt. 66 Feuerwehrleute von sechs Wehren waren im Einsatz.

Scheune in Großberndten brennt nieder

Bis auf die Grundmauern brannte in der Nacht zu Montag eine Scheune in Großberndten nieder. Der Brand sei nach Polizeiangaben gelegt worden. Als die Feuerwehr kurz nach halb drei am Brandort im Neuen Weg eingetroffen sei, habe die Scheune bereits in Flammen gestanden. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten 21 Bewohner aus einem benachbarten Wohnblock ihre Wohnungen verlassen. 66 Feuerwehrleute von sechs Wehren waren mit 13 Fahrzeugen in der Nacht im Einsatz. Die Feuerwehren rückten aus Großberndten, Kleinberndten, Immenrode, Schernberg, Ebeleben und Sondershausen-Bebra an. Gegen 4.30 Uhr sei das Feuer gelöscht gewesen, erklärte die Polizei. Die Feuerwehr Schernberg hätte anschließend die Brandwache übernommen.

Die Kriminalpolizei war bereits am Vormittag am Brandort, um die Spuren zu untersuchen. Diese haben er geben, dass der Brand in der als Lager und Partyraum genutzten Scheune gelegt worden war, berichtete die Polizei. Zudem sei ein Fahrrad vom Grundstück gestohlen worden. Der Sachschaden wird von der Polizei aktuell auf rund 20.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.