Wenn möglich, versuche ich mit dem Verzehr von Weihnachtsstollen – vielerorts auch Schittchen genannt, Lebkuchen oder Spekulatius bis Anfang Dezember beziehungsweise dem Ersten Advent zu warten. Das gelingt nicht immer. Wenn bei diversen Feierlichkeiten oder Terminen Mitte November schon der gute Butterstollen auf dem Tisch steht, kann ich kaum widerstehen. Letzteres hielt sich in diesem Jahr allerdings in Grenzen. Nun, wo bald das dritte Licht auf dem Adventskranz angezündet wird, ist es mit der Zurückhaltung in Sachen weihnachtliche Leckereien natürlich zur Gänze vorbei. Gute Freunde, die um meine Vorliebe für Selbstgebackenes wissen, haben mich mit reichlich Weihnachtsplätzchen und sogar einem Weihnachtsstollen beschenkt, wobei letzterer wirklich erst zum Fest, ganz in Familie angeschnitten wird. Erst am Sonntag habe ich es mir zum Kaffeetrinken am Nachmittag so richtig schmecken lassen. Vanillekipferl, Makronen, Plätzchen mit verschiedenen Füllungen, Deckelplätzchen – alle ein Gedicht, wie es immer heißt und mit Liebe gebacken. Ich bedanke mich jedenfalls bei allen, die mir mit den leckeren Plätzchen und dem Stollen eine große Freude bereitet haben. Gedanken, wie ich mich revanchieren kann, habe ich mir auch schon gemacht. Das geschieht dann allerdings erst in der warmen Jahreszeit.