Schloss Sonderhausen gibt seine Geheimnisse preis

In barocker Pracht ausgeschmückte Räume im Schloss Sondershausen, die sonst für Besucher nicht zugänglich sind, werden am Sonntag wieder gezeigt.

Sondershausen. Spannende Führungen auch zu sonst verschlossenen Räumen werden am Denkmaltag im Schloss Sondershausen angeboten.

Von barocken Prachträumen ganz weit oben bis tief hinunter in die Kellergewölbe gibt es am Tag des offenen Denkmals am Sonntag im Sondershäuser Schloss viel zu entdecken. Von 10 bis 17 Uhr bietet das Schlossmuseum gemeinsam mit der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten ein vielseitiges Programm.

Außenanlagen und das Achteckhaus sind ebenso zu besichtigen wie die Fürstengruft an der St.-Trinitatis-Kirche oder die Mikwe in der Galerie am Schlossberg. Zudem gibt es viele spannende Führungen und die Eröffnung der 13. Landesfotoschau um 14 Uhr im Blauen Saal. In die Katakomben tief unter dem ältesten Teil des Schlosses geht es bei den Kellerführungen um 10 Uhr und um 16 Uhr mit Start auf dem Schlosshof am Nordflügel. Eine detektivische Tour durch das Jägerhaus am Schlosspark beginnt um 10.30 Uhr.

Führungen für Familien und Krimi-Fans

Speziell für Familien ist eine Führung durch weite Teile des Schlosses ausgelegt, die um 11 Uhr an der Museumskasse startet. Dort beginnt auch die Krimi-Führung ab 12 Uhr. Einblicke ins Schaudepot mit vielen musealen Schätzen wird ab 13 Uhr gewährt, Treffpunkt ist auf dem Schlosshof beim Westflügel. Um 15 Uhr schließlich gibt es sonst verborgene Räume mit barocker Pracht zu entdecken. Los geht es auch hier an der Museumskasse.

Für die Verköstigung mit Leckereien vom Grill, Getränken, Kaffee und Kuchen sorgt der Förderkreis „Schloss und Museum“ mit einem Stand auf dem Schlosshof. Alle Einnahmen kommen dem Verein zugute.

Der Eintritt zu allen Angeboten ist frei. Aufgrund begrenzter räumlicher Kapazitäten wird eine Voranmeldung unter Telefonnummer (03632) 622 420 oder per E-Mail unter schlossmuseum@sondershausen.de zu einigen der Führungen empfohlen.