Schlossfestspiele mit neuem Programm

Nach drei Jahren soll am 25. Juni die Premiere der Sondershäuser Schlossfestspiele 2021 wieder im Schlosshof gefeiert werden. Die Bauarbeiten sind abgeschlossen und trotz Pandemie hat Theater- und Loh-Orchester Intendant Daniel Klajner "die begründete Hoffnung", dass die Festspiele in diesem Jahr in Sondershausen über die Bühne gehen werden. Im vergangenen Jahr waren die Stücke aufgrund der Coronapandemie abgesagt worden. Angepasst hat das Theater - ebenfalls coronabedingt - die Auswahl der Stücke. Statt des geplanten Musicals "Drei Musketiere" werde die "Adams Family" zur Premiere gezeigt. "Tosca" wird den "Barbier von Sevilla" ersetzen. Als Kinderstück werde aber weiterhin mit Mozarts "Bastien und Bastienne" geplant, kündigte Klajner an. Über Ablauf, Sitzordnung, gastronomisches Angebot während der Festspiele vom 25. Juni bis 25. Juli werde das Theater entsprechend der dann geltenden Verordnungen und Hygienebestimmungen noch berichten.