Schlossmuseum Sondershausen öffnet ab Dienstag

Das Schlossmuseum Sondershausen und der Schlosshof werden ab Dienstag, 28. April, wieder zugänglich sein. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Allerdings hätten die Öffnungszeiten verkürzt werden müssen. Weil für die Umsetzung der Hygienevorschriften mehr Personal notwendig sei, heißt es. Geöffnet sei werktags, 14 bis 18 Uhr, außer am Schließtag, am Montag. Am Wochenende öffnet das Museum wie gewohnt 10 bis 17 Uhr.

Zugänglich sein werden die Räume für 50 Besucher und auch nur die Sonderausstellung „Seascapes – Soundscapes“, der Blaue Saal, die Ahnengalerie, das Römische Zimmer, das Steinzimmer, das Naturalienkabinett und die Goldene Kutsche. Der Eintritt ist auf vier Euro reduziert.

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sei Pflicht. Um zu gewährleisten, dass es einen getrennten Zu- und Ausgang gibt, sollen Besucher keine großen Taschen und Rucksäcke mitbringen, da man diese an der Kasse abgeben und wieder abholen müsse. Alle Regelungen zu Kontaktverboten und Hygiene würden auch im Museum gelten. Es gebe keine Führungen, für kleine Gäste aber das Quiz. Die Vortragsreihe „Aufgeschlossen“ falle weiter aus, die Museumsbibliothek bleibe geschlossen.