Schlossmuseum auf Instagram

Für den Fototermin vor der Rotunde am Westflügel des Sondershäuser Schlosses ist Annett Gebhardt in ein historisches Kostüm geschlüpft.

Beeindruckende Fotos von Museum und Schloss sind auf dem Instagram-Account des Schlossmuseums Sondershausen zu entdecken. Außerdem vermittelt die Seite den Besuchern viel Wissenswertes und Aktuelles rund um das Schloss und sein Museum auf witzige und kurzweilige Art.

Gepflegt wird der virtuelle Auftritt durch Museumsmitarbeiter Gerd Grüner. Zudem werden in Zukunft immer wieder kleine Gewinnspiele und andere Aktionen über den Instagram-Auftritt des Museums laufen – es lohnt sich also, reinzuschauen. Vor allem war es dem Museum mit diesem Schritt ein Anliegen, eine jüngere Generation zu erreichen und direkter mit den Besuchern in Kontakt zu treten.

Das Museum will ein Ort der Inspiration werden und die Besucher aktiver einbinden – so können diese direkt ihre Anregungen und Wünsche mitteilen oder einfach Fragen stellen. Und natürlich kann sich jeder von der Schönheit des Sondershäuser Residenzschlosses verzaubern lassen.