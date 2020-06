Nebeneinander auf einer Tribüne wie zur Premiere von Carmen hätten auch in diesem Jahr die Zuschauer nicht im Schlosshof Sondershausen gesessen, aber dass sie hier gar nicht sitzen sollen, sorgt für erhebliche Misstöne in der Stadt.

Sondershausen. Das Theater findet keinen Ausweichstandort in Sondershausen für kleinere Version der Schlossfestspiele. Die Kritik aus der Musikstadt ist groß.

Schlossmusik vor falscher Kulisse

Der Unmut in der Musikstadt ist groß. Statt der Schlossfestspiele in Sondershausen gibt es im Juni Open-Air-Nächte im Schlosshof Heringen. Bauarbeiten im Schlosshof stehen einer wegen der Corona-Auflagen abgespeckten Version der Festspiele im Weg.

„Das Theater hat sich mit der Entscheidung, die Veranstaltung in Richtung Nordhausen auszulagern, keinen Gefallen getan“, sagt Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos). Und geht sogar so weit zu sagen, dass die Entscheidung für Heringen zu überdenken sei. Schließlich gebe es auch in Sondershausen Plätze für Freiluftkonzerte. Sondershausen sei traditioneller Standort der Schlossfestspiele, Heimat des Loh-Orchesters und die Stadt finanziere einen erheblichen Anteil der Gesellschaft. „Wir haben dem Intendanten mehrere Standorte genannt, auch abseits des gesperrten Schlosshofs“, erklärt Grimm.

Kritik kommt auch vom CDU-Landtagsabgeordneten und Mitglied des Aufsichtsrats der Theater GmbH, Stefan Schard. Er sieht die „alleinige Konzentration der Open-Air–Konzerte abseits des traditionellen Musikstandortes zumindest fragwürdig“ und fordert, Sondershausen in die Spielpläne mitaufzunehmen.

Intendant Daniel Klajner kann die Enttäuschung nachvollziehen. Auch sein Plan sei ein anderer gewesen. Gescheitert sei dieser mit den Bauarbeiten im Schlosshof. Ursprünglich wären diese von der Schlösserstiftung von Juni bis Juli unterbrochen worden. Mit der Absage der Festspiele werden die nun fortgesetzt. Das bestätigt die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten. Dem Theater seien Ersatzspielorte angeboten worden, wie in den vergangenen zwei Jahren der Lustgarten, die Theaterwiese und der Platz vor dem Marstall, erklärt die Sprecherin der Stiftung, Susanne Rott. Aufgegriffen worden sei der Vorschlag nicht.

Theater will zukünftig wieder nach Sondershausen

Das habe verschiedene Gründe, erklärt Daniel Klajner. Zum einen erfordere das erarbeitete Hygienekonzept viel Platz, um wenigstens so viele Besucher empfangen zu können, dass sich der Aufwand halbwegs lohne. 1600 Quadratmeter Fläche benötige man, um aus Bierbänken so etwas wie Logen zu stellen, in denen die Musikliebhaber dann getrennt sitzen.

In Sondershausen kämen dafür neben dem Schlosshof laut Klajner nur der Kasernen-Platz in Frage oder der Volksplatz am Kaufland. Das Ambiente gerade bei letzterem sei ebenso fraglich, wie das Interesse der Bundeswehr, Konzerte auszurichten. Fehlende Infrastruktur für Musiker und Besucher und Absperrungen seien weitere Schwachpunkte. Marktplatz und Theaterwiese seien zu klein und würden durch eine Bühne noch schmaler. Und um den Lustgarten bespielen zu können, müsste der mangels Tribüne für schlechtes Wetter vollständig mit Holzplanken bestückt werden. Zu teuer. Ein Hindernis, das auch gegen Lohplatz oder Marstall spreche.

„Heringen“, versucht Klajner zu beruhigen, „ist ein wunderbares Schloss, aber es ist nicht das, für das wir in die letzten drei Wochen gekämpft haben. Wir kommen wieder nach Sondershausen.“

